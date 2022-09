München (ots) -Renzo Taal wird zum 14. November 2022 der neue CEO von Thinkproject, Europas führender SaaS-Plattform für Bau- und Ingenieursprojekte. Er tritt damit die Nachfolge von Patrik Heider an, der sich entschlossen hat, das Unternehmen zu verlassen. Der Niederländer Renzo Taal bringt reichlich internationales Know-how aus der B2B SaaS- und CRM-Branche zu Thinkproject. Der Spitzenmanager hat große Erfahrung in verschiedenen Rollen bei Salesforce gesammelt - zuletzt als General Manager Asia in Singapur. Zu Thinkproject kommt er nun von UIPath aus, einem Spezialisten for Robotic Process Automation, dessen Wachstum er als Senior Vice President & Managing Director EMEA vorangetrieben hat.Der neue CEO betrachtet es als seine Mission, den Wachstumskurs von Thinkproject fortzuführen: "Wir werden die internationale Expansionsstrategie von Thinkproject weiter vorantreiben und unsere Entwicklung beschleunigen", sagt Renzo Taal. "Gerade in Europa sind wir bereits klarer Marktführer. In seiner 22-jährigen Geschichte hat sich Thinkproject durch zahlreiche Akquisitionen vergrößert, und unser Portfolio ist heute weit über unser ursprüngliches Angebot des Common Date Environment (CDE) hinausgewachsen. Wir arbeiten intensiv an der End-to-End-Integration unseres Angebots, um unseren Kunden ein nahtloses Erlebnis zu bieten." Zuletzt hatte Thinkproject im Januar 2022 die französische Kairnial Group mit ihrem System für mobiles Building Information Modeling (BIM) übernommen."Den Dreiklang von Planen, Bauen und Betreiben wollen wir mit unseren integrierten Lösungen und unserem Know-how auch in Zukunft weiter digitalisieren", fährt Taal fort. "Hier liegt in der Branche noch viel Potenzial brach. Die Bau- und Infrastruktur-Sektoren sind weltweit zwar die bedeutendsten Treiber für Wirtschaftswachstum, aber noch ist der Digitalisierungsgrad eher gering. Als europäischer Marktführer für Baumanagement-Software sind wir in der idealen Position, die Branche auf ihrem Digitalisierungsweg zu unterstützen und sie in eine nachhaltigere und effizientere Zukunft zu begleiten."Die Beiratsvorsitzende Malou Aamund sagt: "Ich bin Patrik Heider sehr dankbar für seine bemerkenswerte Führungsarbeit und unsere gute Zusammenarbeit. Ich wünsche ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen.""Mit Renzo Taal haben wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit gefunden, die über profunde Erfahrungen in der B2B-SaaS-Branche in verschiedenen geografischen Regionen verfügt. Er ist ein echter Fürsprecher für die Kunden und wird die Skalierbarkeit unseres schnell wachsenden Unternehmens weiter vorantreiben", so Malou Aamund abschließend.Renzo Taal absolvierte an der Erasmus-Universität Rotterdam ein MScBA Finance & Information Management-Studium. Zu den folgenden Stationen seiner beruflichen Karriere zählten zwischen 2002 und 2012 auch zehn Jahre bei Dell, unter anderem als Enterprise Director Asia Pacific & Japan sowie als Services Sales Director China & Hong Kong. Von 2012 bis 2014 war Renzo Taal zwei Jahre lang bei Philips in den Niederlanden als Senior Vice President und General Manager EMEA tätig. Nach sechs Jahren bei Salesforce - zuletzt als GM Asia - wechselt er jetzt von UIPath aus zu Thinkproject. Bei UIPath war er als Senior Vice President und Managing Director EMEA tätig.Über ThinkprojectThinkproject ist Europas führender SaaS-Anbieter für Common Data Environment, Asset-, BIM- und Field-Management sowie Projektcontrolling. Thinkproject digitalisiert Bauunternehmen, Bauherren, Projektsteurer und Planer seit mehr als 20 Jahren mit einer leistungsstarken, flexiblen Technologie in Kombination mit Beratungskompetenz aus einer Vielzahl komplexer Großprojekte.Mit weltweit 700+ Mitarbeitern bietet Thinkproject digitale Lösungen an, die den gesamten Lebenszyklus eines Bauprojekts abdecken, und unterstützt:75.000Projekte3250Kunden mit mehr als300.000Anwendern in über60Ländern700+Kundenorientierten Mitarbeiter/innen in23BürosFür weitere Information besuchen Sie bitte www.thinkproject.comPressekontakt:Stefan Ehgartner / Simon LöffladHavana Orange GmbHthinkproject@havanaorange.de+49 (89) 92 131 51 - 0Original-Content von: Thinkproject, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143913/5333063