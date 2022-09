EQS-News: Delticom AG / Schlagwort(e): Personalie

Veränderung im Vorstand der Delticom AG



29.09.2022 / 13:47 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veränderung im Vorstand der Delticom AG Hannover, den 29. September 2022 - Im Vorstand der Delticom AG (WKN 514680, ISIN DE0005146807, Börsenkürzel DEX), Europas führender Onlinehändler für Reifen und Kompletträder, ergibt sich mit Wirkung zum Ende des laufenden dritten Quartals eine personelle Veränderung. Zum 01.09.2022 hat Dr. Johannes Schmidt-Schultes planmäßig seine Tätigkeit als Group Chief Financial Officer aufgenommen und damit das Finanzressort von Herrn Dr. Andreas Prüfer übernommen, der diesen Bereich interimistisch seit Mitte Mai dieses Jahres bis zur personellen Neubesetzung im Vorstand verantwortet hatte. Torsten Pötzsch, Marketing- und Vertriebsvorstand der Delticom AG, wird sein Amt als Mitglied des Vorstands auf eigenen Wunsch zum 30.09.2022 niederlegen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Die Niederlegung geschieht im besten beiderseitigen Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat der Gesellschaft. Herr Pötzsch erklärt dazu: "Ich freue mich, dass die Delticom auf dem richtigen Weg ist und wünsche dem Unternehmen und allen Mitarbeitern/innen für die Zukunft alles Gute." Alexander Gebler, Vorsitzender des Aufsichtsrats, kommentiert die Amtsniederlegung wie folgt: "Herr Pötzsch hat eine wichtige Rolle bei der erfolgreichen Entwicklung der Delticom gespielt und maßgebliche Entwicklungen für das Unternehmen vorangetrieben. Im Namen aller Mitglieder des Aufsichtsrats der Delticom AG möchte ich ihm für seinen Einsatz herzlich danken und ihm für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg wünschen." Dr. Andreas Prüfer, CEO der Delticom AG, wird den Bereich Marketing und Vertrieb als weiteres Ressort und damit die Funktion des CSO zusätzlich übernehmen. Bereits in der Vergangenheit hatte Herr Prüfer die Verantwortung für diesen Kernbereich der Delticom AG inne. Die von Herrn Pötzsch eingeleitete Strategie im Marketing und Vertrieb soll im Wesentlichen und fokussiert weitergeführt werden. Über Delticom: Mit der Marke ReifenDirekt ist die Delticom AG das führende Unternehmen in Europa für die Onlinedistribution von Reifen und Kompletträdern. Das Produktportfolio für Privat- und Geschäftskunden umfasst ein beispiellos großes Sortiment aus mehr als 600 Marken und rund 40.000 Reifenmodelle für Pkw und Motorräder. Kompletträder und Felgen komplettieren das Produktangebot. In 72 Ländern betreibt die Gesellschaft 270 Onlineshops sowie Onlinevertriebsplattformen und betreut darüber rund 18 Millionen Kunden. Zum Service gehört, dass die bestellten Produkte auf Wunsch des Kunden zur Montage zu einem der europaweit rund 34.000 Werkstattpartner von Delticom geschickt werden können. Das Unternehmen mit Sitz in Hannover, Deutschland, ist vornehmlich in Europa tätig und besitzt umfassendes Know-how beim Aufbau und Betrieb von Onlineshops, in der Internet-Kundenakquise, in der Internetvermarktung sowie beim Aufbau von Partnernetzwerken. Seit der Gründung 1999 hat Delticom eine umfassende Expertise bei der Gestaltung effizienter und systemseitig voll integrierter Bestell- und Logistikprozesse aufgebaut. Eigene Läger gehören zu den wesentlichen Assets der Gesellschaft. Im Geschäftsjahr 2021 hat die Delticom AG einen Umsatz von rund 585 Millionen Euro generiert. Zum Ende des letzten Jahres waren 174 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt. Die Aktien der Delticom AG sind seit Oktober 2006 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (ISIN DE0005146807). Im Internet unter: www.delti.com Kontakt: Delticom AG

Investor Relations

Melanie Becker

Brühlstraße 11

30169 Hannover

Tel.: +49 (0)511-93634-8903

Fax: +49 (0)511-8798-9138

E-Mail: melanie.becker@delti.com

29.09.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com