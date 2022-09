DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Inflation in Bundesländern zum Teil zweistellig

In den Bundesländern sind die Verbraucherpreise im September kräftig gestiegen. In Nordrhein-Westfalen und Bayern kletterte die jährliche Inflationsrate sogar über die Marke von 10 Prozent, wie die Statistischen Landesämter mitteilten. In den anderen Bundesländern lag die Teuerung nur knapp unter dieser Marke. Wie in den vergangenen Monaten war die Inflationsrate von starken Preiserhöhungen bei Energieprodukten und Nahrungsmitteln geprägt. Auch der Wegfall des 9-Euro-Tickets und des Tankrabatts haben die Teuerung angetrieben.

Inflation in Deutschland im September bei 10,0 Prozent - Magazin

Die Inflationsrate in Deutschland ist im September einem Medienbericht zufolge auf 10,0 Prozent gesprungen. Diese erste Schätzung des Statistischen Bundesamtes erfuhr Business Insider nach eigenen Angaben vorab aus Regierungskreisen. Im August hatte die Teuerung zum Vorjahr bei 7,9 Prozent gelegen. Der zweistellige Wert von 10,0 Prozent ist die höchste monatliche Inflationsrate seit dem Herbst 1951.

Institute prognostizieren Rezession und Wohlstandsverlust

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten für dieses Jahr trotz eines Rückgangs in der zweiten Jahreshälfte insgesamt eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,4 Prozent, für das kommende Jahr aber dann einen Rückgang um 0,4 Prozent. Für das Jahr 2024 sehen sie in ihrer Herbstprognose einen Anstieg um 1,9 Prozent. "Die krisenhafte Zuspitzung auf den Gasmärkten belastet die deutsche Wirtschaft schwer", erklärten die Institute in der Gemeinschaftsdiagnose. "Die stark gestiegenen Gaspreise erhöhen die Energiekosten drastisch und gehen mit einem massiven gesamtwirtschaftlichen Kaufkraftentzug einher."

BA: Nachfrage nach Arbeitskräften geht auf hohem Niveau zurück

Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland ist im September zurückgegangen. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) sank um 2 Punkte auf 132 Zähler, wie die Bundesagentur mitteilte. "Auch mit diesem erkennbaren Rückgang bewegt sich die Arbeitskräftenachfrage trotz großer wirtschaftlicher und politischer Unsicherheiten weiterhin auf einem hohen Niveau", erklärte die BA.

Bundesregierung steht vor Einigung auf Gaspreisbremse - Zeitung

Die Bundesregierung steht bei ihren Verhandlungen über eine Gaspreisbremse nach Angaben des Handelsblatts vor einer Einigung. Wie die Zeitung unter Berufung auf Regierungskreise berichtete, soll eine Vereinbarung noch am Donnerstag verkündet werden. Demnach wird für die Gaspreisbremse ein "niedriger dreistelliger Milliardenbetrag" zur Verfügung gestellt. Insgesamt belaufe sich das Rettungspaket auf 150 bis 200 Milliarden Euro, berichtete die Zeitung.

Inflation und Energiekrise belasten Euroraum-Wirtschaftsstimmung

Die hohe Inflation und die Energiekrise lasten schwer auf der Wirtschaftsstimmung in der Eurozone. Im September fiel der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung stärker als erwartet auf 93,7 Punkte von 97,3 im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur mit einem Indexrückgang auf 96,0 Zähler gerechnet. Der für die gesamte Europäische Union (EU) berechnete Indikator ging auf 92,6 Punkte von 96,1 zurück.

HVPI-Inflation in Spanien lässt im September etwas nach

Der Inflationsdruck in Spanien hat sich im September etwas abgeschwächt. Nach Angaben der Statistikbehörde INE sank die Jahresrate beim Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) auf 9,3 Prozent. Im August hatte die Rate 10,5 Prozent betragen. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten für September mit einem Rückgang auf 10,0 Prozent gerechnet.

De Guindos: Einige Länder sollten Finanzsektor stärken

Der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Luis de Guindos, hat zusätzliche makroprudenzielle Maßnahmen zur Stärkung der Finanzsektoren einzelner Euro-Länder gefordert. Bei einer Konferenz der litauischen Zentralbank sagte er, manche Länder würden von solchen Schritten profitieren, einige von ihnen prüften derzeit gemeinsam mit der EZB solche Maßnahmen.

Panetta: EZB würde Zahlungen in digitalem Euro anonym abwickeln

Die Europäische Zentralbank (EZB) würde nach den Worten von EZB-Direktor Fabio Panetta Zahlungen in digitalem Euro anonym abwickeln und die Verteilung der elektronischen Währung den Banken überlassen. In einer Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments stellte Panetta weitere Gestaltungsoptionen des digitalen Euro vor, betonte aber zugleich, dass eine prinzipielle Entscheidung über seine Emission noch nicht gefallen sei.

Chef der Weltbank sieht Gefahren für Entwicklungsländer

Der Chef der Weltbank hat davor gewarnt, dass die Entwicklungsländer in nächster Zeit mit extrem schwierigen Aussichten konfrontiert sind, da die starke Abschwächung des globalen Wachstums das Risiko einer lang anhaltenden Rezession erhöht. In einer Rede an der Stanford University sagte David Malpass, dass die Herausforderungen für die Entwicklungsländer durch höhere Lebensmittel-, Düngemittel- und Energiepreise, die durch den Krieg in der Ukraine verursacht werden, sowie durch steigende Zinssätze, Währungsabwertungen und Kapitalabflüsse geprägt sind.

Selenskyj dringt auf weitere Waffenlieferungen Deutschlands

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj hat sein Telefonat mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) genutzt, um erneut auf weitere Waffenlieferungen aus Deutschland zu dringen. "Beim Thema Verteidigung habe ich betont, dass wir auf ein Raketenabwehrsystem aus Deutschland warten", sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Er sei Deutschland "dankbar für die Bereitschaft, bei der Luftabwehr zu helfen". Der ukrainische Präsident fügte hinzu, er habe mit Scholz auch andere Verteidigungsfragen detailliert besprochen und davon gebe es "eine ganze Menge".

Russland will vier ukrainische Regionen am Freitag annektieren

Russland will am Freitag die Annexion der vier russisch kontrollierten Regionen in der Ukraine formell vollziehen. Bei einer Zeremonie am Freitagmittag im Kreml mit Staatschef Wladimir Putin sollen die Abkommen über die Aufnahme dieser Regionen in die Russische Föderation unterzeichnet werden, wie Kreml-Sprecher Dmitri Peskow ankündigte. Bei vom Westen als Scheinabstimmungen kritisierten "Referenden" in diesen Regionen sollen sich nach Angaben der dortigen Separatisten überwältigende Mehrheiten für die Annexion ausgesprochen haben.

Japan spricht sich für "stabile" Beziehungen zu China aus

Trotz Spannungen zwischen beiden Ländern hat Japans Regierungschef Fumio Kishida zu "konstruktiven und stabilen" Beziehungen mit China aufgerufen. Diese würden "Frieden und Wohlstand" dienen, erklärte Kishida in einer Mitteilung, die bei einer Veranstaltung zum 50. Jahrestag der Normalisierung der chinesisch-japanischen Beziehungen verlesen wurde. Chinas Staatschef Xi Jinping erklärte in einer Mitteilung, er wolle mit Kishida daran arbeiten, den Jahrestag als "Chance" für die "sehr wichtigen" Beziehungen zu nutzen.

+++ Konjunkturdaten +++

Belgien Sep Verbraucherpreise +11,27% (Aug: +9,94%) gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2022 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.