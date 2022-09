Roland Messmer leitet den Vertrieb von Log-Management- und Security Information Event Management (SIEM)-Lösungen in Europa

Graylog, ein globaler Anbieter von Log-Management- und SIEM-Lösungen der nächsten Generation, gab heute die Ernennung von Roland Messmer zum Regional Vice President für Mittel- und Osteuropa bekannt. Zur Unterstützung der Wachstumsziele des Unternehmens wird Messmer von Deutschland aus, dem zweitgrößten Markt von Graylog, den Ausbau des Vertriebs in diesen Regionen leiten. Messmers Ernennung baut auf den paneuropäischen Investitionen auf, die Graylog mit der Eröffnung seiner britischen Niederlassung im Jahr 2021 eingeleitet hat.

"Wir freuen uns, Roland in unserem Team willkommen zu heißen", so Joshua Ziel, Vice President of Global Sales bei Graylog. "Er wird eine strategische Rolle dabei spielen, dass Graylog sein schnelles Wachstum beibehält und unsere Präsenz, den lokalen Support und die Abdeckung in Mittel- und Osteuropa erweitert. Seine internationale Geschäftserfahrung in Mitteleuropa, Osteuropa, den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten ist ein großer Vorteil für die unternehmerischen sowie Wachstumspläne von Graylog. Diese Erfahrung gepaart mit seinem umfassenden Wissen über Sicherheitstechnologien macht ihn zur perfekten Wahl für die Leitung unserer Vertriebsorganisation in Mittel- und Osteuropa."

Messmer bringt mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in Führungspositionen im Sicherheitsbereich in diese Position ein. Er verfügt über Erfahrungen sowohl in der Technologie als auch im Vertrieb und im Management und hat Teams in den Bereichen Unternehmensvertrieb, Marketing, Beratungsdienste und Kundenerfolg geleitet, wobei er mit Branchen wie Automobilindustrie, Bankwesen, chemische Industrie, Versicherungen, Behörden und das Gesundheitswesen arbeitete. Bevor er zu Graylog kam, hatte Messmer leitende Vertriebspositionen bei Security Scorecard, Fidelis Cybersecurity und LogRhythm inne.

"Im heutigen Umfeld müssen Unternehmen proaktiv sein, um Cybersicherheit zu bekämpfen", fügte Messmer hinzu. "Sowohl die Log-Management- als auch die SIEM-Tools von Graylog sind wertvoll, um Unternehmen bei der Abwehr der Sicherheitsbedrohungen zu unterstützen, die in den letzten Jahren aufgetreten sind. Es ist der perfekte Zeitpunkt, dem Graylog-Team beizutreten, und ich freue mich darauf, unser Geschäft und unsere Präsenz in Mittel- und Osteuropa auszubauen."

