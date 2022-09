Großbritannien steckt in einer tiefen Krise - man könnte auch sagen es herrscht Chaos an den Finanzmärkten. Zuerst hat Großbritanniens Regierung mit ihren Steuersenkungsplänen für entsetzen gesorgt. Inmitten der größten Lebenshaltungskostenkrise seit Jahrzehnten kündigte die Regierung die Abschaffung des Spitzensteuersatzes an, womit man aber nur den "Reichen" hilft. Ungeachtet dessen ist ein großer fiskalischer Stimulus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...