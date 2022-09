Das vorwiegend digital orientierte Unternehmen des Gesundheitswesens baut sein Führungsteam aus, um seine Präsenz in den wichtigsten Märkten weiter auszubauen.

Babylon (NYSE: BBLN) meldete heute die Ernennung von Andrew Hine zum Vice President des Markteinführungsteams. Hine wechselt von Ernst Young zum Markteinführungsteam von Babylon. In dieser Funktion wird er die Vertriebsaktivitäten des Unternehmens in Asien und in der Region EMEA leiten und eng mit Paul-Henri Ferrand, Chief Operating Officer (COO) von Babylon, zusammenarbeiten, um die internationale Expansion von Babylon zu überwachen.

Babylon baut seine Kapazitäten und seine Präsenz in neuen und bestehenden Märkten weiter aus. Hine wird dabei das wachsende Netzwerk aus Verträgen, Kooperationen und Partnerschaften des Unternehmens leiten und den Umfang der Leistungserbringung und der Leistungsangebote von Babylon erweitern.

"Wir freuen uns sehr, dass Andrew Hine uns künftig unterstützen wird", so Paul-Henri Ferrand, COO von Babylon. "Seine beeindruckende Erfahrung und sein Know-how im Bereich der Transformation des Gesundheitswesens werden uns dabei helfen, die Mission von Babylon voranzubringen, indem wir eine integrierte, vorwiegend digital orientierte Primärversorgung aufbauen, die die Gesundheit der Weltbevölkerung in großem Maßstab verbessern kann."

Hine verfügt über 30 Jahre Erfahrung im Gesundheitswesen, davon 13 Jahre als Operational Manager und Trust Board Director beim staatlichen britischen Gesundheitsdienst NHS. Dort leitete er die Leistungserbringung in der tertiären und sekundären Akutversorgung, in der Primärversorgung und der psychiatrischen Versorgung an vorderster Front. Nach seiner Tätigkeit beim NHS wechselte Hine zu KPMG. Dort zeichnete er 13 Jahre lang als Consulting Partner für den Aufbau des britischen Geschäftsbereichs für das Gesundheitswesen verantwortlich. Er leitete Kundenprojekte in Großbritannien, Europa und im Nahen Osten und konzentrierte sich dabei insbesondere auf die strategische Konzeption, die operative Optimierung und die Führung von Gesundheitsdiensten, -organisationen und -systemen.

Nach seiner Tätigkeit bei KPMG wechselte Hine zu Ernst Young. Dort war er als Head of Health für den Nahen und Mittleren Osten sowie für Nordafrika verantwortlich. In den vergangenen vier Jahren war er in Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig.

"Ich hatte das Glück, in der Gesundheitsversorgung und in Gesundheitssystemen in verschiedenen Ländern an vorderster Front zu tätig zu sein. Diese Erfahrungen haben mir ein tiefgreifendes Verständnis für die Stärken und Schwächen der derzeitigen Gesundheitsversorgungsmodelle in aller Welt, für die zu bewältigenden Probleme und für das Potenzial neuer Versorgungsmodelle, -prozesse und -technologien vermittelt, mit denen sich die Qualität, Zugänglichkeit und die Kosten der Gesundheitsversorgung drastisch verbessern ließen", so Andrew Hine. "Ich bin davon überzeugt, dass Babylon erheblichen Einfluss auf das Gesundheitswesen ausübt, indem das Unternehmen weltweit eine qualitativ bessere, praktischere und kostengünstigere Versorgung anbietet."

Über Babylon

Babylon ist eines der weltweit am schnellsten wachsenden digital orientierten Unternehmen des Gesundheitswesens. Es hat sich zur Aufgabe gemacht, allen Menschen auf der Erde eine qualitativ hochwertige, zugängliche und bezahlbare Gesundheitsversorgung zu ermöglichen.

Babylon gestaltet neu, wie Menschen in jeder Phase des Gesundheitswesens mit ihrer eigenen Gesundheitsversorgung umgehen. Durch die Umstellung des Modells weg von einer reagierenden Krankenversorgung hin zu einer proaktiven Gesundheitsfürsorge mithilfe der Endgeräte, die die Menschen bereits besitzen, bietet das Unternehmen Millionen von Menschen in aller Welt eine kontinuierliche, stets verfügbare Gesundheitsversorgung. Babylon hat bereits bewiesen, dass es in so unterschiedlichen Umfeldern wie dem hoch entwickelten Großbritannien oder dem Entwicklungsland Ruanda, dem städtischen New York oder dem ländlichen US-Bundesstaat Missouri für Menschen aller Altersgruppen seine Mission erfüllen kann, indem es seine hoch skalierbare, digital ausgerichtete Plattform mit hochwertigen, virtuellen klinischen Abläufen verbindet und so eine integrierte, personalisierte Gesundheitsversorgung anbietet.

Das Unternehmen Babylon wurde 2013 gegründet. Es unterstützt mit seiner Technologie und seinen klinischen Dienstleistungen ein globales Patientennetzwerk in 15 Ländern und stellt seine Leistungen in 16 Sprachen bereit. Allein im Jahr 2021 hat Babylon alle 6 Sekunden einem Patienten geholfen. Insgesamt fanden etwa 5,2 Millionen Konsultationen und KI-Interaktionen statt. Bemerkenswert ist dabei, dass bei unserem Service "NHS GP at Hand" eine 93-prozentige Nutzerbindungsrate und Bewertungen mit vier oder fünf Sternen von mehr als 90 Prozent der Nutzer in allen Regionen erzielt wurden, in denen wir tätig sind.

Babylon kooperiert darüber hinaus mit Regierungsbehörden, Gesundheitsdienstleistern, Arbeitgebern und Versicherungsunternehmen in aller Welt, um ihnen eine neue Infrastruktur bereitzustellen, die jeder Partner dazu nutzen kann, eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung mit geringeren Kosten und besseren Behandlungsergebnissen anzubieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.babylonhealth.com.

