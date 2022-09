Bis zum Jahr 2030 will die LEAG in der geplanten GigawattFactory 7 GW Windenergie und Photovoltaik aufbauen. Das Projekt in der Lausitz soll Deutschlands größtes Erneuerbare-Energien-Zentrum werden. Die LEAG hat angekündigt, bis 2030 das mit Abstand größte Zentrum erneuerbarer Energien in Deutschland aufzubauen. Die LEAG-GigawattFactory soll eine Leistung von sieben Gigawatt erbringen. Als strategischer Kooperationspartner entwickelt EP New Energies GmbH (EPNE) die geplanten Wind- und Solarenergieprojekte. ...

