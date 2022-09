Laut jüngstem EY IPO-Barometer wagten im traditionell schwachen 3. Quartal weltweit 355 Unternehmen den Sprung aufs Parkett - 41 Prozent weniger als im 3. Quartal des Rekordjahres 2021. Das Emissionsvolumen sank um 56 Prozent auf 50,6 Mrd. US-Dollar. Größter Börsengang im 3. Quartal war jener der Porsche AG, der am heutigen Tag in Frankfurt stattgefunden hat. Der Emissionskurs lag am oberen Ende der Preisspanne bei 82,5 Euro, der erste Kurs bei 84,0 Euro. Die Aktie ist auch im global market der Wiener Börse handelbar. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 29.09.)

Den vollständigen Artikel lesen ...