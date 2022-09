Ideale Small Cell für Kommunikationsdienstleister und Privatnetzbetreiber, die eine 5G-Abdeckung in Gebäuden für Unternehmen und öffentliche Bereiche anstreben

Mavenir, der Netzwerksoftware-Anbieter, der die Zukunft von Netzwerken mit Cloud-nativer Software gestaltet, die in jeder Cloud läuft und die Art und Weise verändert, wie sich die Welt vernetzt, kündigte heute an, seine neueste 5G-Small-Cell auf dem kommenden India Mobile Congress (IMC) in Pragati Maidan (Neu-Delhi, Indien), zum ersten Mal der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Bei der 5G Small Cell (E511) von Mavenir handelt sich um ein global einsetzbares Produkt, das aufgrund seiner Flexibilität sowohl dezentralisierte als auch zentralisierte ORAN-Architekturen unterstützt. Die 5G Small Cell baut auf einer etablierten Basis von mehr als 2 Millionen weltweit installierten Small Cell-Einheiten auf und ist Teil eines wachsenden Small Cell-Portfolios, das die End-to-End-RAN-Lösung von Mavenir einschließlich eines gemeinsamen Managementsystems und einer Zentraleinheit (Centralized Unit, CU) nutzt. Diese Flexibilität in Verbindung mit der Zero-Touch-Bereitstellung einer einfach bereitzustellenden und kosteneffizienten Lösung mit hoher Kapazität eignet sich perfekt für eine Vielzahl von Anwendungsfällen, darunter Unternehmen wie Büros, Einzelhandelsgeschäfte, Lagerhallen, Fertigungsbetriebe und öffentliche Bereiche.

Puneet Sethi, Senior Vice President und General Manager von Mavenir für den Geschäftsbereich Radio Access Network (RAN), sagte: "Durch Aufnahme der 5G Small Cell in das Mavenir-Produktportfolio haben wir unser Angebot an Multi-G-Small Cells (2G/3G/4G/5G) erweitert, die per Software aufrüstbar sind und auf Open RAN basieren, so dass Kommunikationsdienstleister die Kapazität und Abdeckung ihrer Netze für gebäudeinterne Anwendungsfälle verbessern können. Die E511 wird derzeit in Indien, Europa und den USA unter Laborbedingungen getestet."

m Rahmen einer Live-Produktdemonstration wird die 5G Small Cell in einer Konfiguration für ein neutrales privates Netzwerk über den 5G Stand-alone-Core von Mavenir auf dem India Mobile Congress auf dem Mavenir-Stand Nr. 4.4 zu sehen sein klicken Sie hier, um einen Termin und eine Demo zu vereinbaren.

Über Mavenir:

Mavenir gestaltet die Zukunft von Netzwerken und leistet Pionierarbeit bei fortschrittlichen Technologien. Im Mittelpunkt steht die Vision eines einzigen, softwarebasierten, automatisierten Netzwerks, das auf jeder Cloud läuft. Als branchenweit einziger Anbieter von durchgängiger, Cloud-nativer Netzwerksoftware konzentriert sich Mavenir darauf, die Art und Weise, wie die Welt sich vernetzt, zu verändern. Das Unternehmen treibt die Transformation von Softwarenetzwerken für mehr als 250 Kommunikationsdienstleister und Unternehmen voran, die in über 120 Ländern mehr als 50 der weltweiten Kunden bedienen. www.mavenir.com

