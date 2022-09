Wir betrachten die Goldpreisentwicklung am Mittwoch (28.09.2022). Der Preis für die Feinunze Gold hat zwischen 1.615,47 USD und 1.662,62 USD gehandelt. Damit hat der Goldpreis in einer Spanne von 47,15 USD oder 2,92 % gehandelt. Und der letzte Kurs am Mittwoch (28.09.2022) ist im Vergleich zum Vortag (1629,1 USD) deutlich höher. Er beläuft sich mit einem Plus von 30,72 USD (1,89%) auf 1659,82 USD. Der Preis für den Euro hat sich im Laufe des Mittwochs ebenfalls stark verteuert (0,01390 USD). Im ...

