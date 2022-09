DJ MÄRKTE USA/Börsen zum Start im Minus erwartet

NEW YORK (Dow Jones)--Nach der kräftigen Erholungsbewegung zur Wochenmitte dürften die US-Börsen am Donnerstag wieder mit Einbußen in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 gibt vorbörslich 1,3 Prozent nach. Die jüngste Talfahrt droht damit wieder aufgenommen zu werden.

Auslöser der Erholung am Mittwoch war ein kräftiger Rückgang der US-Renditen, nachdem die Bank of England (BoE) am Anleihemarkt interveniert hat und zeitlich begrenzt britische Staatsanleihen kauft, um diese zu stabilisieren.

Mit einer nachhaltigen Stabilisierung oder gar Trendwende an den Märkten rechnen Marktbeobachter indessen nicht, da angesichts der hohen Inflation weitere deutliche Zinserhöhungen der Notenbanken zu erwarten sind und die Rezessionssorgen weiter zunehmen.

Am US-Anleihemarkt steigen die Renditen sodann auch wieder an. Die Rendite 10-jähriger Papiere erhöht sich aktuell um 7,5 Basispunkt auf 3,81 Prozent.

"Die Zentralbanken konzentrieren sich nach wie vor voll und ganz auf die Inflation und die Anhebung der Zinssätze, selbst wenn dies eine Rezession zur Folge hat", so Chris Turner, global Head of Markets bei ING.

Konjunkturseitig ist die US-Wirtschaft im zweiten Quartal geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank nach den Daten der dritten Veröffentlichung auf das Jahr hochgerechnet wie am Markt erwartet um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Im ersten Quartal war für das BIP ein Rückgang um 1,6 Prozent verzeichnet worden. Der BIP-Deflator, ein Inflationsmaß, stieg im zweiten Quartal um 9,0 (vorläufig: 8,9) Prozent. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe hat in der vergangenen Woche indessen entgegen den Erwartungen spürbar abgenommen.

Dollar legt wieder zu

Am Devisenmarkt legt der Dollar nach den deutlichen Vortagesabgaben im Gefolge der BoE-Marktintervention nun wieder zu. Der Dollar-Index steigt um 0,6 Prozent. Der Dollar ist angesichts der Risikoscheu der Anleger weiter als sicherer Währungshafen gefragt.

Die Ölpreise notieren wenig verändert, nachdem sie am Mittwoch deutlich nach oben gezogen waren. Der Goldpreis kommt mit dem wieder anziehenden Dollar zurück.

Apple leichter - Nike vor Zahlen mit Abschlägen

Unter den Einzelwerten geben Apple vorbörslich 2,2 Prozent nach. Die Analysten von Bank of America haben die Aktie auf Neutral herabgestuft. Die Gewinnschätzungen für Apple könnten im kommenden Jahr nach unten korrigiert werden, da sich die weltweite Konsumentennachfrage abschwächt, so die Analysten. Die langfristigen Aussichten des iPhone-Herstellers sei aber weiterhin günstig.

Bei Vail Resorts (+2,2%) verringerte sich der Verlust im vierten Quartal. Das Unternehmen verzeichnete eine starke Nachfrage in seinen australischen Resorts und erholte sich in seinen nordamerikanischen Betrieben weiter von der Pandemie.

Erst nach Handelsschluss wird der Sportartikel-Hersteller Nike mit Zahlen für das erste Geschäftsquartal erwartet. Die Aktie notiert vorbörslich 1,6 Prozent leichter.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,21 +7,8 4,14 348,3 5 Jahre 4,04 +8,8 3,95 278,0 7 Jahre 3,94 +6,1 3,88 250,1 10 Jahre 3,81 +7,5 3,73 230,0 30 Jahre 3,76 +5,6 3,70 185,7 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:29 Mi,17:17 % YTD EUR/USD 0,9702 -0,3% 0,9660 0,9635 -14,7% EUR/JPY 140,43 +0,1% 139,74 139,17 +7,3% EUR/CHF 0,9534 +0,4% 0,9481 1,0200 -8,1% EUR/GBP 0,8926 -0,2% 0,8965 0,8958 +6,2% USD/JPY 144,73 +0,4% 144,65 144,44 +25,7% GBP/USD 1,0871 -0,1% 1,0774 1,0754 -19,7% USD/CNH (Offshore) 7,1379 -0,3% 7,2012 7,2063 +12,3% Bitcoin BTC/USD 19.186,57 -2,2% 19.342,71 19.414,42 -58,5% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,04 82,15 -0,1% -0,11 +16,6% Brent/ICE 89,40 89,32 +0,1% +0,08 +20,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 187,00 207,19 -9,7% -20,19 +235,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.648,97 1.659,70 -0,6% -10,73 -9,9% Silber (Spot) 18,63 18,93 -1,6% -0,30 -20,1% Platin (Spot) 864,58 866,50 -0,2% -1,93 -10,9% Kupfer-Future 3,45 3,38 +1,9% +0,06 -22,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

