DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 30. September (vorläufige Fassung)

=== *** 01:50 JP/Industrieproduktion August *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP/staatliche Statistikbehörde) September *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global September *** 08:00 GB/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q PROGNOSE: -0,1% gg Vq/+2,9% gg Vj 1. Veröff.: -0,1% gg Vq/+2,9% gg Vj 1. Quartal: +0,8% gg Vq/+8,7% gg Vj 08:30 DE/Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) und Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB), Veranstaltung (digital) zum Thema "Industrieansiedlungen schneller genehmigen. Von Tesla lernen?" *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) September PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+6,1% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+5,9% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+6,7% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+6,6% gg Vj *** 08:45 FR/Privater Verbrauch August PROGNOSE: -0,2% gg Vm/-3,8% gg Vj zuvor: -0,8% gg Vm/-4,3% gg Vj 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 09:30 EU/Dringlichkeitstreffen der Energieminister; ca 13:00 PK, Brüssel *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten September Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +20.000 gg Vm zuvor: +28.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,5% zuvor: 5,5% 10:00 DE/Bundesgesundheitsminister Lauterbach und RKI-Präsident Wieler, PK zur Corona-Lage, Berlin *** 10:00 DE/Oberlandesgericht Celle, Urteil im Kapitalanleger- Musterverfahren gegen VW und Porsche SE *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) September PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+8,9% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+8,4% gg Vj *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) September Eurozone PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+9,7% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+9,1% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+4,7% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+4,3% gg Vj *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten August Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,6% zuvor: 6,6% 11:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, HV, Lippstadt 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:00 RU/formeller Vollzug der Annexion der vier russisch kontrollierten Regionen in der Ukraine durch Russland, Moskau *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen August Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 14:30 US/Fed, Rede von Richmond-Fed-Präsident Barkin (2022 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der NOVA Hispanic American Chamber of Commerce 15:00 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneurin Brainard (stimmberechtigt im FOMC) auf einer Konferenz der Federal Reserve Bank of New York und dem Federal Reserve Board, New York *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago September PROGNOSE: 51,8 zuvor: 52,2 *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) September PROGNOSE: 59,5 1. Umfrage: 59,5 zuvor: 58,2 17:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Fed-Gouverneurin Bowman (stimmberechtigt im FOMC) beim Institute of International Finance (IIF) 17:30 ES/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel bei La Toja Forum zu "Fight against inflation", La Toja - DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie Nordrhein-Westfalen, Neuss - EU/Ratingüberprüfungen für Bulgarien (Moody's), Italien (Moody's), Polen (S&P), Türkei (S&P) ===

