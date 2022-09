Berlin (ots) -Für den Deutschen Sozialpreis 2023 können noch bis zum 15.10. Beiträge eingereicht werden.Der Medienpreis der Freien Wohlfahrtspflege ist neu in den vier Kategorien Text, Audio, Bewegtbild und Sonderpreis ausgeschrieben worden.Gesucht werden aber wie immer Beiträge, die herausragend zu sozialen Themen in Deutschland berichten. Einreichungen sollen über das übliche Maß der Berichterstattung hinausgehen. Der Preis ist auch weiterhin mit insgesamt 20.000 Euro dotiert.Der Deutsche Sozialpreis wird alle zwei Jahre vergeben und jeweils im Jahr vor der Preisverleihung ausgelobt. Gerade läuft die Ausschreibung für den Deutschen Sozialpreis 2023. Eingereicht werden Veröffentlichungen, die zwischen dem 1.1.2021 und dem 30.9.2022 erschienen sind.Alle Bedingungen für die Einreichung zum Deutschen Sozialpreis sind in den Statuten zusammengefasst: https://www.bagfw.de/ueber-uns/deutscher-sozialpreis/die-statutenInformationen und Anmeldeformulare hier: https://www.bagfw.de/ueber-uns/deutscher-sozialpreis/ausschreibung-2023Pressekontakt:Katrin Goßens030 24089-121presse@bag-wohlfahrt.deOriginal-Content von: BAGFW e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65567/5333289