Seit Donnerstag wird der Sportwagenbauer Porsche AG an der Börse gehandelt. Lohnt sich ein Kauf der VW-Aktie, der Porsche Holding SE oder ist ein Investment in die Porsche AG nach dem IPO die sinnvollste Lösung?Volkswagen, Porsche Holding oder doch eher die Aktie der neu an der Börse gelisteten Porsche AG? Anleger zerbrechen sich seit Wochen den Kopf darüber, welches Papier denn die beste Wahl für die nächsten Monate sein könnte - ein Bewertungsversuch der drei Optionen.

Den vollständigen Artikel lesen ...