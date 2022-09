Der Superstar ist das Gesicht der Gruppe, die 39 Krankenhäuser und medizinische Zentren in den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Oman besitzt

Einen Monat vor seinem Geburtstag hat der indische Schauspieler Shah Rukh Khan am Mittwochabend das höchste Gebäude der Welt, den Burj Khalifa, im Rahmen einer Markenkampagne für das Konglomerat Burjeel Holdings aus den Vereinigten Arabischen Emiraten in Licht getaucht. Der Burj Khalifa ist in den letzten Jahren am Geburtstag von Shah Rukh Khan zu Ehren des Superstars beleuchtet worden.

The brand campaign of Burjeel Holdings featuring Shah Rukh Khan premiering at Burj Khalifa on Wednesday evening (Photo: AETOSWire)

Shah Rukh Khan ist das Gesicht der Gruppe, die 39 Krankenhäuser und medizinische Zentren unter den Marken Burjeel, Medeor, LLH, Lifecare und Tajmeel in den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Oman besitzt.

Die Kampagne unter dem Motto "Wir engagieren uns für Ihre Pflege", die in der gesamten Region auf mehreren Plattformen präsentiert wird, zeigt die eigene Erfolgsgeschichte des bedeutenden Gesundheitsdienstleisters mit Hauptsitz in Abu Dhabi. Sie basiert auf der Vision der Gruppe, Pflege, Größe und Gemeinschaft im Gesundheitswesen zu verbinden.

Das Video beginnt mit der Hommage von Shah Rukh Khan an die heldenhaften Märtyrer der VAE am nationalen und kulturellen Wahrzeichen Wahat Al Karama. In dem 70-sekündigen Video sind überdies die ikonische Sheikh Zayed Grand Mosque (Scheich-Zayid-Moschee) und die Flaggschiff-Einrichtung der Gruppe, Burjeel Medical City, zu sehen.

"Die Sheikh Zayed Grand Mosque und das Wahat Al Karama repräsentieren das Wesen der VAE und veranschaulichen die Entwicklung von Abu Dhabi in eine weltweite Drehscheibe. Das Video zieht Parallelen zwischen den Idealen, die diese Wahrzeichen inspiriert haben, und dem Ethos von Burjeel Holdings, der Gemeinschaft zu dienen", sagte Prashant Issar, Regisseur des Kampagnenvideos, der auch die Regie bei der "Dubai Tourism"-Kampagne mit Shah Rukh Khan führte.

Dr. Shamsheer Vayalil, Chairman von Burjeel Holdings, sagte: "Mit Stolz starten wir die Kampagne mit Superstar Shah Rukh Khan, die die Werte verkörpert, für die wir stehen. Sie symbolisiert die Ambition von Burjeel Holdings, ein weltweit führendes Unternehmen im Gesundheitswesen mit Sitz in einem Land zu werden, das die Welt mit seiner faszinierenden Wachstumsgeschichte inspiriert hat."

