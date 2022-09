Frankfurter Rundschau (ots) -



Die Videos der Gasblasen, die aus dem Meer nahe Bornholm aufsteigen, sind gespenstisch. Der Anschlag auf die Nordstream-Pipelines hat einen "Superemitter-Event" ausgelöst, wie ihn Europas Erdgasindustrie noch nie erlebt hat. Ein Thinktank hat die Klimawirkung des ausströmenden Methans mit dem Jahresemissionen von 2,5 bis 7,5 Millionen Häusern verglichen.



Der Nordstream-"Event" taugt als Signal, wie wichtig es ist, den Klimakiller Methan in der Erde zu lassen. Also die Nutzung von Erdgas, konventionell oder per Fracking gewonnen, so schnell wie möglich herunterzufahren. Immerhin haben mehr als 100 Länder weltweit den Vertrag "Global Methane Pledge" unterzeichnet. Darin sagen sie zu, den Ausstoß bis 2030 deutlich zu reduzieren. Russland hat bisher nicht unterschrieben. Warum wohl?



