Burlington (pta049/29.09.2022/16:39) - Rapid Dose Therapeutics nimmt am Venture Mentoring Services Program in Partnerschaft mit dem Maryland Tech Council und dem Canada's Trade Commissioner Service teil.

BURLINGTON, Ontario--(BUSINESS WIRE)--September 29, 2022--Rapid Dose Therapeutics Corp. ("RDT" oder das "Unternehmen") (CSE: DOSE), ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das die Verabreichung von Medikamenten durch Innovation revolutioniert, ist eines von fünf kanadischen Unternehmen, die in das diesjährige Venture Mentoring Services-Programm aufgenommen wurden, das vom Maryland Tech Council (MTC) in Zusammenarbeit mit dem Canadian Trade Commissioner Service in Washington, DC, angeboten wird.

Das Venture-Mentoring-Programm des MTC ist ein umfassender Team-Mentor-Ansatz, der darauf abzielt, Unternehmen durch Beratung und Vermittlung von Kontakten zu Bundeslabors, akademischen und Forschungseinrichtungen, biopharmazeutischen Unternehmen und Investoren in der BioHealth Capital Region (Washington DC, Maryland, Virginia) zu einem schnelleren Wachstum zu verhelfen.

"Es ist eine Ehre, für dieses prestigeträchtige Mentoring-Programm ausgewählt worden zu sein, das uns die einmalige Gelegenheit bietet, unsere orale Dünnschichttechnologie in Zusammenarbeit mit unseren Mentoren hochrangigen akademischen und staatlichen Einrichtungen in den Vereinigten Staaten vorzustellen", sagte Mark Upsdell, CEO von Rapid Dose Therapeutics. "Wir sind sehr daran interessiert, die umfassende Expertise unserer Mentoren bei der Unterstützung von Unternehmen zu erkunden und werden die nächsten sechs Monate nutzen, um mit ihnen zusammenzuarbeiten, um uns strategisch für einen anhaltenden Erfolg aufzustellen."

Das Unternehmen ist bestrebt, seine ehrgeizigen Pläne in Bezug auf die groß angelegte Kommerzialisierung der oralen Dünnschichttechnologie weiter voranzutreiben. RDT arbeitet derzeit an einer Reihe von Schlüsselinitiativen, darunter:

* Globale Impfanstrengungen - Die Flexibilität der oralen Dünnschichttechnologie zur Bereitstellung von Impfstoffen in einem Format, das keine aufwendige Kühlkettenlagerung oder Nadeln erfordert, macht sie zu einer neuartigen Option zur Unterstützung globaler Impfziele, ein Problem, das aufgrund der Erfahrungen mit der aktuellen COVID-19-Pandemie als kritisch eingestuft wurde. * Pharmazeutische Anwendungen - Die orale Dünnschichttechnologie von RDT liefert eine breite Palette von pharmazeutischen Wirkstoffen. Wie am 26. April 2022 angekündigt, entwickeln RDT und Skycare Compounding Labs derzeit medizinische und zahnmedizinische Produkte für klinische Patientenanwendungen. * Verwendung von Nahrungsergänzungsmitteln und Vitaminen - Die QuickStrip-Marke von RDT für Vitamin- und Nahrungsergänzungsmittel wird über mehrere kanadische Einzelhandelsketten vertrieben und verkauft.

In den nächsten sechs Monaten wird das Unternehmen die Möglichkeit haben, mit den folgenden drei Mentoren zusammenzuarbeiten und von ihnen zu lernen, die nach dem bewährten Lehrplan des Massachusetts Institute of Technology (MIT) Venture Mentoring Services ausgebildet wurden:

* Jonathan Kay - Erfahrener leitender Angestellter und vertrauenswürdiger Berater von Führungskräften in den Bereichen Biotechnologie, Pharmazeutika und Medizinprodukte. Erfahrener Mentor mit umfangreicher Erfahrung in der Beratung und Unterstützung von Unternehmen bei der Strategieentwicklung, Umsetzung und Vermarktung von Innovationen, die dazu beitragen, klinische und wirtschaftliche Bedürfnisse im Gesundheitswesen zu erfüllen. * Steen Nissen - Ergebnisorientierte Führungspersönlichkeit, die sowohl in Start-up-Unternehmen als auch in globalen Organisationen tätig war und über eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Bildung und Leitung starker und motivierter Teams verfügt. Er verfügt über ein umfassendes Verständnis des Aufbaus von Start-up-Unternehmen, der Technologieentwicklung und -vermarktung sowie der Geschäftsentwicklung. Er verfügt über einen wahrhaft globalen Hintergrund mit Erfahrungen in Nord- und Südamerika, Europa und China/Asien und hat sich intensiv mit der Geschäftsentwicklung in neuen und aufstrebenden Märkten beschäftigt. * Seth Silber - Konzentriert sich auf die Förderung von Kunden im Pharma- und Gesundheitsmarkt, einschließlich der Unterstützung bei Patentvergleichen, M & A und wettbewerbswidrigem Verhalten. Er war zuvor bei der Federal Trade Commission tätig.

Über Rapid Dose Therapeutics Corp.

Rapid Dose Therapeutics ist ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das die Verabreichung von Medikamenten durch Innovation revolutioniert. Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, QuickStripT, ist ein dünner, oral auflösbarer Film, der mit einer unendlichen Liste von Wirkstoffen, einschließlich Nahrungsergänzungsmitteln, Arzneimitteln und Impfstoffen, infundiert werden kann, die schnell in den Blutkreislauf gelangen, was zu einem schnellen Wirkungseintritt des Wirkstoffs führt. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.rapiddose.com.

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN:

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie "können", "sollten", "antizipieren", "erwarten", "potenziell", "glauben", "beabsichtigen", "werden", "könnten", "sind geplant", "werden erwartet" oder die Verneinung dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Lieferung von Geräten und Produkten unter Verwendung der QuickStripT-Produktliefermethode, die Erzielung wiederkehrender Einnahmen, die Pläne, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Erwartungen oder Überzeugungen des RDT-Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse, werden auf der Grundlage der dem RDT-Management derzeit zur Verfügung stehenden Informationen als angemessen erachtet. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten notwendigerweise bekannte und unbekannte Risiken, einschließlich, ohne Einschränkung, Risiken im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage, nachteiligen Branchenereignissen, Marketingkosten, Marktverlusten, der Beendigung von WLM-Vereinbarungen, zukünftigen legislativen und regulatorischen Entwicklungen im Zusammenhang mit Cannabis, der Unfähigkeit, ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zu beschaffen, und/oder der Unfähigkeit, ausreichendes Kapital zu günstigen Bedingungen zu beschaffen, der Cannabisbranche in Kanada im Allgemeinen, Einkommenssteuer- und Regulierungsangelegenheiten, der Fähigkeit, seine Geschäftsstrategien umzusetzen, Wettbewerb, Währungs- und Zinsschwankungen und anderen Risiken. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht erschöpfend ist. Es kann nicht garantiert werden, dass sich die Aussagen zukunftsgerichteter Informationen, auch wenn sie von der Geschäftsleitung von RDT zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als zutreffend erweisen, da nicht garantiert werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, eintreten werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, oder die ihnen zugrunde liegenden Faktoren oder Annahmen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

