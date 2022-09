Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Während die Notenbanken weltweit an der Bekämpfung der Inflation arbeiten, vollzieht die Bank of England eine Kehrtwende: "Die Bank of England hat in einer Notsitzung nicht nur das Quantitative Tightening, also den Abbau der Bilanz, aufgekündigt, sondern sogar wieder ein unlimitiertes Aufkaufen von Anleihen angekündigt - wenn auch zunächst nur für rund zwei Wochen befristet", sagt Benjamin Bente, Geschäftsführer der Vates Invest GmbH. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

