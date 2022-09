Tagesausblick für 30.09.: DAX - Inflationsdaten belasten!

Richard Pfadenhauer,

DAX, CAC40 und EuroStoxx50 gingen tiefrot aus dem Handel. Verluste zwischen 1,8 und 2 Prozent verbuchten die drei Leitindizes gegenüber gestern. Ein Grund war die anhaltend hohe Inflation in Deutschland. Das Statistische Bundesamt teilte in einer ersten Schätzung mit, dass der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 2,2 Prozent zulegte. Damit lag die Rate um 10,9 (August: 8,8) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats und damit deutlich höher, als von vielen Experten erwartet wurde. Auch der EU-Indikator für die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone fiel schwächer aus, als mehrheitlich im Vorfeld erwartet wurde. Mit dem heutigen Kursrutsch sanken DAX, CAC40 und EuroStoxx50 jeweils unter wichtige Unterstützungsmarken. Morgen stehen eine Reihe von Frühindikatoren und weitere Inflationsdaten zur Veröffentlichung an.

An den europäischen Anleihemärkten setzte sich die Stabilisierung auf hohem Niveau fort. Gleichwohl sind morgen sicherlich Reaktionen auf die Verbraucherpreisdaten aus einigen europäischen Ländern und der Eurozone zu erwarten. Die Notierungen für Gold und Silber konnten gestern und heute von der leichten Entspannung am US-Anleihemarkt profitieren. Von dem Beginn eines Aufwärtstrends will allerdings noch niemand sprechen. Dies gilt auch für den Ölpreis, der heute kaum verändert gegenüber gestern schloss.

Unternehmen im Fokus

Morphosys legte positive Daten zum Krebsmittel Monjuvi vor. Nach einer guten Eröffnung drehte die Aktie allerdings in die Verlustzone. Der Börsengang der Porsche AG beschert VW Milliardeneinnahmen. Dennoch gibt die Aktie der Wolfsburger sowie des gesamten Sektors heute kräftig nach. Der Großküchenhersteller Rational hat die Gewinn- und Umsatzprognosen für 2022 angehoben. Anleger quittierten dies mit einem deutlichen Kursplus. Varta-Chef Herbert Schein tritt zurück. Die Aktie sank dennoch auf rund EUR 30. Versicherungsaktien wie Hannover Rück. und Münchener Rück. schlossen gegen den Trend fester.

Tesla präsentiert morgen den Prototyp eines humanoiden Roboters namens Optimus. Hella lädt zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine

China: Offizielle Einkaufsmanagerindizes Industrie und Dienstleistungen 09/22

China: Caixin PMI Industrie 09/22, endgültig

Frankreich: Konsumausgaben 08/22

Frankreich: Verbraucherpreise 09/22, vorläufig

Deutschland: Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten 09/22

Eurozone: Arbeitsmarkt 08/22

Italien: Verbraucherpreise 09/22, vorläufig

Eurozone: Verbraucherpreise 09/22, vorläufig

Vereinigte Staaten: Persönliche Einkommen und Konsum 08/22

Vereinigte Staaten: Einkaufsmanagerindex Chicago 09/22

Vereinigte Staaten: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 09/22 endgültig

Bundesbank-Vorständin Buch nimmt an einer Podiumsdiskussion bei der Federal Reserve Bank of New York teil

EZB-Direktorin Schnabel nimmt an einem Panel zum Thema Fight against inflation" beim La Toja Forum 2022 in La Toja teil

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 12.140/12.520/12.765/12.930/13.170 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.470/11.890/12.000 Punkte

Die Bullen wurden wieder in die Defensive gedrängt. Nach einer freundlichen Eröffnung drehte der DAX nach Süden und pendelte im weiteren Tagesverlauf zwischen 11.870 und 12.140 Punkten. diese Range werden Investoren auch morgen im Auge behalten. Gelingt ein Ausbruch über 12.140 besteht die Chance auf eine Erholung bis 12.520 Punkte.

DAXin Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 03.11.2020 - 29.09.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 30.09.2014- 29.09.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

