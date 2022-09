DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18:30 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD* EuroStoxx50 3.279,04 -1,69% -23,72% Stoxx50 3.310,09 -1,12% -13,31% DAX 11.975,55 -1,71% -24,61% FTSE 6.864,07 -2,02% -5,13% CAC 5.676,87 -1,53% -20,64% DJIA 29.232,51 -1,52% -19,55% S&P-500 3.641,68 -2,08% -23,59% Nasdaq-Comp. 10.722,82 -2,98% -31,46% Nasdaq-100 11.149,60 -2,99% -31,68% Nikkei-225 26.422,05 +0,95% -8,23% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 137,55 -86 *zu Vortag

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,35 82,15 +0,2% +0,20 +17,0% Brent/ICE 89,16 89,32 -0,2% -0,16 +20,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 185,19 207,19 -10,6% -22,00 +235,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.660,66 1.659,70 +0,1% +0,96 -9,2% Silber (Spot) 18,74 18,93 -1,0% -0,18 -19,6% Platin (Spot) 867,85 866,50 +0,2% +1,35 -10,6% Kupfer-Future 3,45 3,38 +1,9% +0,07 -22,1%

Die Ölpreise geben einen kleinen Teil der Vortagesgewinne wieder ab. Teilnehmer verweisen unter anderem auf den leichten Dollar-Anstieg. "Das Fehlen einer Risikoprämie macht deutlich: Der Markt fürchtet den Fed-Vorsitzenden Jerome Powell mehr als das eskalierende Verhalten von Russlands Präsident Wladimir Putin oder die Fähigkeit der Opec, den Markt zu verteidigen", sagt Michael Tran, Rohstoffanalyst bei RBC Capital Markets. Auch der Hurrikan Ian, der im Golf von Mexiko auf Land getroffen ist, stützt das Sentiment etwas, heißt es. Diverse Ölkonzerne haben im Vorfeld ihre Förderplattformen geräumt.

FINANZMARKT USA

Die Erholungsbewegung zur Wochenmitte hat sich als Eintagsfliege entpuppt - die Indizes an der Wall Street geben am Donnerstag wieder kräftig nach. Auslöser der Erholung am Mittwoch war ein kräftiger Rückgang der US-Renditen, nachdem die Bank of England (BoE) am Anleihemarkt interveniert hatte und zeitlich begrenzt britische Staatsanleihen kauft, um diese zu stabilisieren. Doch treten nun die Aussicht auf weitere kräftige Zinserhöhungen und damit das steigende Risiko einer Rezession erneut in den Vordergrund. Für die Renditen am Anleihemarkt geht es nach dem kräftigen Rücksetzer am Vortag wieder leicht nach oben. Die Anleger wetten wieder auf eine weitere Zinserhöhung der Fed um 75 Basispunkte im November, hieß es. Auch ein unerwarteter Rückgang der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung stützt die Erwartung längerfristig höherer Zinsen. Konjunkturseitig ist die US-Wirtschaft im zweiten Quartal geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank nach den Daten der dritten Veröffentlichung auf das Jahr hochgerechnet wie am Markt erwartet um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Apple geben 4,1 Prozent ab. Die Analysten der Bank of America haben die Aktie auf "Neutral" herabgestuft. Die Gewinnschätzungen für Apple könnten im kommenden Jahr nach unten korrigiert werden, da sich die weltweite Konsumentennachfrage abschwächt, so die Analysten. Erst nach Handelsschluss wird der Sportartikel-Hersteller Nike (-2,4%) mit Zahlen für das erste Geschäftsquartal erwartet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q, Beaverton

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach der Zwischenerholung vom Vortag sind Europas Börsen am Donnerstag erneut unter Druck geraten. Damit hat sich die positive Wirkung der überraschenden geldpolitischen Lockerung der Bank of England (BoE) als Eintagsfliege erwiesen. Im Blick standen Verbraucherpreise. Während die Preise in Spanien im September zwar deutlich, aber weniger stark als erwartet gestiegen sind, haben die deutschen harmonisierten Verbraucherpreise (HVPI)um 10,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr zugelegt, erwartet worden war ein Plus von 10,2 Prozent. Damit nimmt der Druck auf die EZB zu, die Zinsen weiter energisch anzuheben. Ein entdecktes viertes Leck in den Gaspipelines sorgt indessen für Verunsicherung, denn die mutmaßlichen Sabotageakte zeigten, wie verwundbar die Energieversorgung in Europa sei. Im Fokus stand zudem das Börsendebüt der Porsche AG. Der Ausgabepreis wurde wie zu erwarten mit 82,50 Euro je Aktie festgelegt. Der erste Kurs fiel mit 84 Euro, eher mau aus. Die Aktie schloss schließlich wieder bei 82,50 Euro. Die Aktienkurse der Muttergesellschaften VW (-6,9%) und Porsche Holding (-10,9%) gaben in dem schwierigen Gesamtmarktumfeld deutlich nach. Im MDAX machten Rational einen Satz um 12,6 Prozent. Der Großküchenausrüster hat den Ausblick für Umsatz und Gewinn angehoben. Als durchwachsen wurden neue Geschäftszahlen von Hornbach (-3,4%) bezeichnet. Der Umsatz lese sich gut, die Ertragsseite aber etwas schwächer, hieß es. Der Ausblick wurde bekräftigt. In Paris hielten sich Accor mit minus 0,6 Prozent ordentlich, nachdem der Hotelbetreiber den Ausblick angehoben hatte. H&M verloren 5,8 Prozent. Im dritten Quartal belasteten Einmalkosten im Zusammenhang mit der Einstellung des Russlandgeschäfts. In Brüssel brach der Kurs von Colruyt um 23,3 Prozent ein. Der Einzelhändler stellt die Aktionäre auf eine Gewinnwarnung ein. In London fielen Next um 12,2 Prozent. Das Unternehmen hat die Jahresprognose gesenkt.

DEVISEN

zuletzt +/- % Do, 8:29 Mi,17:17 % YTD EUR/USD 0,9787 +0,5% 0,9660 0,9635 -13,9% EUR/JPY 141,32 +0,7% 139,74 139,17 +8,0% EUR/CHF 0,9584 +0,9% 0,9481 1,0200 -7,6% EUR/GBP 0,8847 -1,1% 0,8965 0,8958 +5,3% USD/JPY 144,43 +0,2% 144,65 144,44 +25,5% GBP/USD 1,1055 +1,6% 1,0774 1,0754 -18,3% USD/CNH (Offshore) 7,0976 -0,9% 7,2012 7,2063 +11,7% Bitcoin BTC/USD 19.153,13 -2,3% 19.342,71 19.414,42 -58,6%

Am Devisenmarkt fällt der Dollar nach den deutlichen Vortagesabgaben im Gefolge der BoE-Marktintervention noch etwas zurück. Der Dollar-Index verliert 0,3 Prozent. Robin Brooks, Chefökonom bei IIF, erklärt, dass der Dollar gegenüber den europäischen Währungen stärker ist, nicht aber im Vergleich zu den Schwellenländern. "Wir sehen keinen starken Dollar. Wir sehen ein schwaches Europa", so der Teilnehmer.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach kräftigen Verlusten am Vortag ist es in Ostasien und Australien überwiegend zu einer Erholung gekommen. In China drehten die Börsen hingegen ins Minus. Die Märkte in Japan, Australien und Korea folgten den guten Vorgaben der Wall Street. Auslöser für die Aufschläge war die Bank of England, die angekündigt hatte, vorübergehend Staatsanleihen zu kaufen. In Japan stützten Technologie- und Pharmaaktien den Markt. Teilnehmer berichteten, dass die Sorgen wegen der Kreditkosten nach der Aktion der Bank of England etwas nachgelassen hätten. Nach ihrem 17-Prozent-Sprung am Mittwoch rückten die Aktien von Eisai nun um weitere 14 Prozent vor. Das Pharmaunternehmen hatte gemeinsam mit Biogen positive Ergebnisse einer Phase-III-Studie des Alzheimer-Medikaments Lecanemab bekanntgegeben. In Südkorea wurde die kleine Erholung (+0,1%) von Biotech- und Elektronikwerten angeführt. Marktstabilisierungsaktionen stützten das Sentiment. So haben das Finanzministerium und die Bank of Korea beschlossen, Staatsanleihen am Markt zu kaufen. Damit sollen die Renditen nach unten gebracht werden. Zudem erwägt die Financial Services Commission Maßnahmen zur Stabilisierung des Aktienmarkts. In Hongkong hat der HSI im späten Geschäft ins Minus gedreht. Analysten von China Industrial Securities urteilen indes, der Markt habe das meiste an negativen Faktoren eingepreist. Der Broker rät dennoch, vorerst abzuwarten. In Sydney schlossen alle Sektoren mit Aufschlägen, angeführt vom Energie- (+2,8%) und vom Rohstoffsektor (+2,2%). Die Aktie des Software-Unternehmen Iress sackte nach einer Gewinnwarnung um 17 Prozent ab. Premier Investments stiegen dagegen um 15 Prozent. Nach einem höheren Jahresgewinn hat der Modeketten-Betreiber eine Sonderdividende und einen Aktienrückkauf angekündigt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

DEUTSCHE BÖRSE

Der Aufsichtsrat der Deutschen Börse hat das Vorstandsmandat von Heike Eckert vorzeitig um fünf Jahre bis Ende Juni 2028 verlängert. Eckert verantwortet das Vorstandsressort Human Resources & Compliance und ist Arbeitsdirektorin der Deutsche Börse. Sie ist seit Juli 2020 Mitglied des Vorstands. Ihr derzeitiger Vertrag läuft noch bis Ende Juni 2023.

PORSCHE

Einen schwachen Start hat die Aktie der Porsche AG am Donnerstag zu ihrem Börsendebüt hingelegt. Der erste Kurs wurde bei 84 Euro getaxt nach einem Ausgabepreis von 82,50 Euro, was am oberen Rand der Zeichnungsspanne von 76,50 bis 82,50 Euro lag. Im Tageshoch ging die Aktie für 86,76 Euro um. Zu Handelsschluss notierte sie schließlich unverändert zum Ausgabekurs bei 82,50 Euro.

RWE

September 29, 2022 12:33 ET (16:33 GMT)

