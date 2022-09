Der Flughafen Wien hebt erneut den Ausblick an: Die Verkehrsentwicklung wird sich im Gesamtjahr 2022 gegenüber der Guidance vom 13.6.2022 für die Flughafen Wien-Gruppe auf mindestens 29 Mio. Passagiere (bisher: 28 Mio. Passagiere) und am Standort Wien auf mindestens 23 Mio. Passagiere (bisher: 22 Mio. Passagiere) verbessern. Daraus resultiert eine weitere Verbesserung des Jahresergebnisses gegenüber der Guidance vom 2.8.2022 auf über 115 Mio. Euro (bisher: über 100 Mio.). Basierend auf dieser positiven Ergebnisentwicklung wird als Dividenden-Guidance bestätigt, dass der Vorstand plant in der Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende von mindestens 60 Prozent des Nettoergebnisses nach Minderheiten vorzuschlagen.

Den vollständigen Artikel lesen ...