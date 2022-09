Im Rahmen der Partnerschaft wird die KI-Technologie von Sophi.io in die redaktionelle Plattform von Eidosmedia integriert, was den Kunden von Eidosmedia eine nahtlose ML-gestützte Automatisierung der Drucklegung ermöglicht

TORONTO, Sept. 30, 2022, ein Entwickler digitaler Publikationslösungen für führende Nachrichtenmedienkonzerne weltweit, ist eine Partnerschaft mit Sophi.ioeingegangen, eine von The Globe and Mail entwickelte KI-gestützte Automatisierungs-, Optimierungs- und Prognoseplattform, um den Kunden von Eidosmedia eine nahtlose Automatisierung der Drucklegung zu ermöglichen.



Die Lösungverkürzt den gesamten Prozess der Druckseitengestaltung von Stunden auf nur wenige Minuten, ohne dass dabei Vorlagen verwendet werden. Die Verleger können damit ihre Produktivität drastisch steigern und ihre Kosten senken, und das alles innerhalb der Méthode-Plattform, die sie derzeit nutzen.

"Die Komplexität des Layouts von Druckseiten hat sich bisher einer einfachen Automatisierung widersetzt, die die Veröffentlichung von Online-Formaten beschleunigen würde", sagte Marco Cetola, Sales and Partner Program Director bei Eidosmedia. "Für unsere Kunden, vor allem große regionale Gruppen und überregionale Blätter, sind die Printausgaben nach wie vor eine wichtige Einnahmequelle. Es besteht ein großes Interesse an Möglichkeiten zur Senkung der Produktionszeiten und -kosten in diesem wichtigen Verlagskanal."

"Die Übereinstimmung zwischen unseren Erstellungsroutinen für die Druckausgabe und Sophis KI-Engine erwies sich als sehr gut", sagte Cetola. "Wir konnten schnell damit beginnen, das Paginierungsmodell mithilfe bestehender Layouts zu trainieren, und hatten innerhalb weniger Tage die ersten Ergebnisse."

"Die erzielte Produktivitätssteigerung ist außergewöhnlich", so Cetola, "insbesondere für Tageszeitungen, bei denen die Seitengestaltung in der Regel unter hohem Zeitdruck erfolgt." In der Praxis kann eine typische 32-seitige Druckausgabe in wenigen Minuten paginiert werden, während dies bei einer manuellen Vorgehensweise mehrere Stunden dauern würde.

Die von Sophi betriebene Druckautomatisierung unterscheidet sich von anderen Lösungen für die Druckproduktion dadurch, dass sie völlig frei von Vorlagen ist. Sie nutzt intelligente KI, um sicherzustellen, dass die gedruckten Seiten eines Verlags so aussehen und sich so anfühlen, als wären sie von erfahrenen Redakteuren und Seitengestaltern erstellt worden. Jede Seite wird von Grund auf nach der Designsprache der jeweiligen Marke gestaltet. Die endgültige Ausgabe ist eine druckfertige PDF- oder InDesign-Datei, die in wenigen Minuten fertig ist.

Zu denjenigen, die von der neuen Technologie profitieren, gehören auch die Seitendesigner selbst. Seit einiger Zeit stehen die Seitendesigner unter dem Druck, ihre Produktivität zu steigern, da die Verlage versuchen, die Kosten zu senken. Da es immer weniger Personal gibt, das eine wachsende Zahl von Seiten gestalten kann, ist die Arbeit des Designers in vielen Fällen zu einem stressigen Wettlauf gegen die Zeit geworden. Die Automatisierungs-Engine nimmt diesen Fachkräften Routineaufgaben ab, so dass sie mehr Zeit für die Titelseiten, Features und speziellen Layouts aufwenden können, bei denen ihre Kreativität einen echten Mehrwert schafft.

"Die Seitenautomatisierung ist die größte Innovation in der Verlagsbranche, seit der Personal Computer die Schreibmaschine ersetzt hat", sagte Cetola.

Gabe Gonda, VP bei Sophi.io, kommentierte: "Sophi freut sich, eine Partnerschaft mit Eidosmedia einzugehen, um unsere Technologie zur Druckautomatisierung über die Méthode-Plattform anbieten zu können. Eidosmedia ist ein erstklassiger CMS-Anbieter, der die wachsenden Bedürfnisse seiner Kunden genau kennt. Diese Partnerschaft wird dazu beitragen, eine einzigartige und hochwertige Lösung für einige der besten Zeitungsverlage der Welt zu liefern."

Über Eidosmedia

Eidosmedia) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Content Management und digitales Publishing. Eidosmedia-Lösungen werden von Nachrichtenmedienorganisationen auf der ganzen Welt eingesetzt, um ein Portfolio von Nachrichtenprodukten zu erstellen und zu liefern, das von fortschrittlichen digitalen Formaten bis hin zu traditionellen Zeitungen und Zeitschriften reicht.

Über Sophi Inc.

Sophi.io) wurde von The Globe and Mail entwickelt, um Content Publisher bei wichtigen strategischen und taktischen Entscheidungen zu unterstützen. Es handelt sich um eine Suite von KI- und ML-gestützten Automatisierungs-, Optimierungs- und Vorhersagelösungen wie Sophi Site Automation, Sophi for Paywalls und Sophi for First Party Data. Darüber hinaus unterstützt Sophi die automatisierte Drucklegung von schablonenfreiem Print-Publishing mit einem Klick. Sophi ist darauf ausgelegt, die Kennzahlen zu verbessern, die für Ihr Unternehmen am wichtigsten sind.