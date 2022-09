Ikotek, der führende ODM (Original Design Manufacturer) und EMS-Anbieter (Electronics Manufacturing Service) für das IoT, erweitert sein Führungsteams um Branchenveteranen und setzt seine ambitionierten Wachstumspläne für das Unternehmen fort.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220928005871/de/

Ikotek Your Trusted IoT ODM Partner (Photo: Business Wire)

Ikotek hat seinen Hauptsitz in San Diego, USA, und bietet komplette IoT-Lösungen, die Design und Entwicklung, Hardwareherstellung, Tests und Verifizierung, Produktvalidierung, Softwareentwicklung, Fertigung und Zertifizierung umfassen. Ikotek stellt hochwertige Produkte und Dienstleistungen bereit, um die Komplexität zu reduzieren, die Time-to-Market zu verkürzen, Risiken zu eliminieren und Kosten zu senken. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen mehrere Millionen IoT-Geräte entwickelt, hergestellt und ausgeliefert.

Ikotek, der einzige in den USA ansässige globale ODM mit ausschließlichem Fokus auf IoT, verbindet End-to-End-Designberatung mit Programmmanagement, FuE, Beschaffung, Tests und Produktion am eigenen oder Drittparteien-Standort, um Designs im Auftrag seiner Kunden herzustellen. Mit vielfältigen laufenden IoT-Projekten wie Asset Tracking, Dashcams, PDAs und Handhelds, POS-Geräte sowie Hardware für Smart Grid- und Smart Metering-Implementierungen setzt Ikotek bei der Entwicklung von Lösungen, die das gesamte Potenzial des IoT erschließen, vor allem auf das Enterprise-Segment.

Unter der Leitung von CEO Joe Peterson, der mehr als 27 Jahre Erfahrung in der Mobilfunk- und IoT-Branche in den USA und weltweit mitbringt, hat Ikotek ein Team von Branchenveteranen zusammengestellt. Damit will Ikotek das Ziel unterstützen, der vertrauenswürdigste IoT-ODM der Welt zu werden. Zu den jüngsten Neuzugängen im US-amerikanischen Führungsteam gehören:

Bill Leunis, Vice President of Finance, verfügt über weitreichende Erfahrungen in den Bereichen Finanzen, Betrieb und allgemeines Management, das er bei Tätigkeiten in Fertigungs- und EMS-Unternehmen erworben hat. Zuvor leitete er Finanzabteilungen führender multinationaler Unternehmen mit Belegschaften zwischen 500 und 20.000 Beschäftigten. Ferner war er als CFO eines Unternehmens tätig und leitete acht Jahre lang ab der Erstnotierung sämtliche Aspekte von der Übernahme bis zum Börsengang.

Tim Newberg, Vice President of Sales für die USA und Kanada, war mehr als 25 Jahre lang in Führungspositionen für die Bereiche Wireless, Breitband, Unterhaltungselektronik und IoT zuständig. Von der Hardware- und Softwarestrategie bis hin zu Produktmarketing, Vertrieb und Geschäftsentwicklung trug er in leitenden Positionen bei Unternehmen wie Texas Instruments, Broadcom, Sequans, Rootmetrics, Polte und Sercomm Verantwortung.

Steve Burrington, Head of North America Engineering, ist seit 25 Jahren bei großen und mittleren Entwicklungsteams mit dem Schwerpunkt Wireless-Produkte tätig. Zuvor war er als Vice President of Engineering bei CalAmp für die Telematikprodukte des Unternehmens zuständig. Er kann umfangreiche Erfahrungen mit der Markteinführung eines vielfältigen Spektrums an Produkten durch organische Entwicklung und JDM-Partnerschaften vorweisen. Zudem war er als Vice President of Engineering bei Netgear und Sierra Wireless tätig.

Die Neuzugänge des Managementteams bei Ikotek wurden durch Neueinstellungen im gesamten Unternehmen flankiert, sodass Ikotek nun mehr als 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Forschungs- und Entwicklungsbereich beschäftigt und weiterhin wöchentlich neue Fachkräfte einstellt.

"Im letzten Jahr haben wir einen unglaublichen Zuwachs an Neukunden erlebt und freuen uns, unsere Kunden durch einzigartige ODM-Fähigkeiten und -Vorteile zu unterstützen", so Peterson. "In einer Zeit, in der die digitale Transformation in allen Branchen Fahrt aufnimmt, ist es ganz entscheidend, unseren Kunden eine kurze Time-to-Market, branchenführende IoT-Expertise und kosteneffiziente Dienstleistungen und Lösungen anzubieten. Ich freue mich sehr, diese drei führenden IoT- und ODM-Experten in unserem Managementteam begrüßen zu dürfen, um Wachstum, wirtschaftliche Exzellenz und neue Kunden zu fördern. Wir verfolgen das Ziel, unsere Kunden über lokale Experten in Nordamerika, Europa und APAC zu betreuen. So können wir sicherstellen, dass Ikotek stets nahe bei seinen Kunden ist und ihre jeweiligen Bedürfnisse vor Ort versteht."

Ikotek wendet sich an mittelständische IoT-Kunden und reagiert damit auf die steigende Nachfrage nach Entwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen. Das Unternehmen will seinen Kunden Wettbewerbsvorteile durch Kostensenkungen und spürbare Einsparungen bei den Entwicklungs-, Fertigungs- und Zertifizierungskosten von Geräten verschaffen. Außerdem strebt Ikotek an, die Projekte seiner Kunden in Rekordzeit von der Idee bis zur Marktreife zu führen. Durch umfassende ODM-Dienstleistungen in den Bereichen Design, Entwicklung und Fertigung hat Ikotek ein komplexes IoT-Gerät in weniger als drei Monaten auf den Markt gebracht.

"Ikotek hat den Anspruch, die IoT-Gerätewünsche seiner Kunden zu erfüllen", fügt Peterson an und lädt dazu ein, auf der Website www.ikotek.com mehr über die konkreten Angebote zu erfahren. "Wir wollen ein unverzichtbarer Partner für unsere Kunden sein, wenn es darum geht, ihre Innovationen vom Konzept bis zur Markteinführung im benötigten Umfang auf die globalen Märkte zu bringen."

Über Ikotek

Ikotek ist der ODM für das IoT-Zeitalter. Mit zahlreichen laufenden IoT-Projekten richten wir unseren Fokus auf Unternehmen, die nach Lösungen suchen, um die Vorteile des IoT voll auszuschöpfen. Wir stellen Technologien bereit, die von der mobilen Konnektivität mit NB-IoT und 5G, bis hin zu Satellitenverbindungen oder von der traditionellen IT bis hin zu vergleichsweise neuen Technologien wie künstliche Intelligenz für das IoT (AIoT) reichen.

Nähere Informationen unter www.ikotek.com LinkedIn

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220928005871/de/

Contacts:

info@ikotek.com