BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat eine Kappung des Importpreises für Gas auf europäischer Ebene vorgeschlagen. "Wenn Europa insgesamt sagt: Wir führen nur noch mit diesem Aufschlag ein, hat das auf den Weltmärkten direkt für uns ein dämpfendes Niveau", sagte Lindner am Donnerstagabend in der ZDF-Talksendung "maybrit illner". Damit dies auf dem Weltmarkt funktioniere, müsse der Preis "spürbar oberhalb des Preises für Flüssiggas in Asien liegen, damit die Tanker, die zu uns fahren, nicht umdrehen nach Asien."

Als Liberaler sei er der Meinung, man müsse Märkte wirken lassen, "oder, man muss ganz hart und ganz konsequent in Märkte reingehen". Er halte mittlere Positionen nicht für richtig. "Entweder vertraust du auf den Markt, oder du hast eine Ausnahmesituation und gehst dann mit der gesamten staatlichen Macht rein."/htz/DP/zb