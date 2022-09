Düsseldorf/Lützerath (ots) -+++ Unterstützung vor Ort zugesichert +++ Willkür von RWE stoppen +++ Alle Dörfer bleiben! +++Die Piratenpartei Nordrhein-Westfalen hat heute eine Zweigstelle ihrer Landesgeschäftstelle in Lützerath (Erkelenz) eröffnet. Ein entsprechender Wohnwagen wurde am Donnerstag vom politischen Geschäftsführer Fabian Holtappels nach Lützerath gebracht und eingerichet."Mit der Außenstelle in Lützerath sichern wir den Aktivist:innen vor Ort unsere Unterstützung zu. Wir haben damit eine Anlaufstelle im Ort, wo wir unsere Aktionen planen und ausführen können. Lützerath muss bleiben und wir werden mit allen Mitteln dafür kämpfen," erklärt Fabian Holtappels.Am vergangenen Wochenende haben die politischen Geschäftsführer der Piratenpartei Schleswig-Holstein, Bund und Nordrhein-Westfalen bereits beim Unräumbar-Festival in Lützerath teilgenommen und sich mit den Aktivist:innen ausgetauscht."Wir gehen davon aus, dass RWE die am 1. Oktober beginnende Rodungssaison nutzen wird, um Bäume zu fällen und Gebäude abzureißen. Daher fahren wir jetzt alle Geschütze auf und werden RWE jeden Stein in den Weg legen, um den Ort zu verteidigen. An Lützerath stirbt die 1,5°-Grad-Grenze und das darf nicht passieren," argumentiert Holtappels.Der Piraten-Wagen steht in Lützerath bei den Hallen/hinter der Küfa. Jede:r ist herzlich eingeladen und willkommen, der Geschäftsstelle einen Besuch abzustatten. Da die Außenstelle auch Wohn- und Schlafplatz für Aktivist:innen ist, bitten wir zwecks Besuch um kurze Absprache.Kontakt für Anfragen:Fabian Holtappels, Politischer GeschäftsführerE-Mail: fabian.holtappels@piratenpartei-nrw.de | Tel.: 00 49 152 38201063Pressekontakt:Andrea DeckelmannPresseteam NRWPiratenpartei DeutschlandLandesverband Nordrhein-WestfalenSelbecker Str. 2240472 DüsseldorfMobil: +49 (0)163 8797064Telefon: +49 (0)211 54 22 33 10 (Büro/AB)E-Mail: presse@piratenpartei-nrw.deInternet: http://www.piratenpartei-nrw.de/Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76876/5333494