Eine Dividendenaktie mit Pricing Power, um durch die schwierige Börsenphase zu kommen? Das kann alles sein, was Foolishe Investoren jetzt benötigen. Zumindest, wenn man die richtigen Entscheidungen trifft. Allerdings sind viele Aktien, die diesen Mix bieten, inzwischen vergleichsweise teuer. Es ist wie so häufig: Alles, was gefragt ist und in einer Marktphase beliebter erscheint, bekommt ziemlich schnell einen Aufpreis. Für mich gibt es jedoch noch eine Dividendenaktie mit Pricing Power, die noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...