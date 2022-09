The following instruments on XETRA do have their first trading 30.09.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 30.09.2022Aktien1 CA04040Y1097 Aris Mining Corp.2 SE0018690059 Endomines AB3 GB00BMT80K89 President Energy PLCAnleihen1 DE000A3MQQJ0 reconcept Green Energy Asset Bond II GmbH2 US049560AX34 Atmos Energy Corp.3 US049560AY17 Atmos Energy Corp.4 DE000A3E5V96 Bremen, Freie Hansestadt5 XS2393957167 Hualu International Finance (BVI) Ltd.6 US471048CU09 Japan Bank for International Cooperation7 FR001400D211 SFIL S.A.8 US91282CFM82 United States of America9 DE000A30VPZ3 Emissionskonsortium der gemeinsamen Landesförderinstitute10 DE000HLB77F2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale