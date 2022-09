München (ots) -Anlässlich des Tages der älteren Generation am 1. Oktober hebt brotZeit e.V. die wichtige gesellschaftliche Rolle von Seniorinnen und Senioren in Deutschland hervor. Ohne das ehrenamtliche Engagement dieser Menschen könnte zum Beispiel der von Uschi Glas gegründete Verein nicht jeden Morgen 14.000 benachteiligte Kinder mit einem kostenlosen und ausgewogenen Frühstück versorgen.Denn 1.660 ältere Frauen und Männer bereiten den Grund- und Förderschülern an 293 Schulen das Frühstücksbuffet vor. Sie haben ein offenes Ohr für die Kinder und sind wichtige Bezugspersonen. brotZeit-Vorstand Margarethe Schlemmer betont, dass der Fokus der Vereinsarbeit nicht nur auf der Kinder-, sondern auch auf der Seniorenförderung liege: "Wir wollen Menschen im Ruhestand eine sinnstiftende Aufgabe geben. Eine ehrenamtliche Tätigkeit mit festen Zeiten verleiht eine Halt gebende Struktur im Alltag, vermittelt das Gefühl, gebraucht zu werden und hält jung."brotZeit e.V. verfolgt daher bereits seit seiner Vereinsgründung 2009 ein einmaliges generationsübergreifendes und Generationen verbindendes Konzept. Durch die Betreuung der Senioren bekommen die Kinder automatisch ein von Respekt geprägtes Bild dieser Menschen vermittelt. Und andererseits steigert die regelmäßige Arbeit mit den Schülern das Verständnis der Senioren für die Belange der Kinder.In Deutschland kommt laut Studien jedes fünfte Kind hungrig zum Unterricht. Der Verein hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, diesen Schülern mithilfe der älteren Generation jeden Morgen ein stärkendes Frühstück vor Unterrichtsbeginn zu ermöglichen.Pressekontakt:brotZeit e.V.Barbara Renner, ÖffentlichkeitsarbeitBaierbrunner Str. 25, 81379 Münchenrenner@brotzeit.schule I Tel.: +49 (0)89-1250935-60 | www.brotzeitfuerkinder.comOriginal-Content von: brotZeit e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161252/5333512