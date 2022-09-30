FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AEGIS BRANDS INC. 6I9 CA00775H1055
AB/FROM ONWARDS 30.09.2022
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AEGIS BRANDS INC. 6I9 CA00775H1055
AB/FROM ONWARDS 30.09.2022
AEGIS BRANDS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de