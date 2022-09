Zum Monatsultimo wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag niedriger starten. Am Donnerstag hatte er wegen Rezessionsängsten 1,7 Prozent auf 11.975,55 Punkte verloren. Nach der überraschend hohen Inflation in Deutschland warten Börsianer gespannt auf die Zahlen für die Euro-Zone. Sollte die Teuerungsrate für September höher ausfallen als die allgemein erwarteten 9,7 Prozent im Jahresvergleich, würde dies Spekulationen ...

