Der Euro hat sich an den beiden vergangenen Tagen etwas von seinen starken Verlusten aus den vergangene Wochen erholen können. Dazu trug wesentlich der allgemein etwas schwächere US-Dollar bei.Frankfurt - Der Euro hat am Freitag gegenüber dem US-Dollar seine Kursgewinne seit Wochenmitte halten können. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 0,9822 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Das Euro/Franken-Paar nimmt mit einem Stand von 0,9583 die 0,96er Marke ins Visier. Der US-Dollar kommt unterdessen auch zum Franken leicht zurück auf 0,9758. Der Euro hat sich an...

Den vollständigen Artikel lesen ...