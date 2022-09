Das Sortiment setzte sich vorrangig aus südafrikanischen, argentinischen und spanischen Anlieferungen zusammen. Partien aus Uruguay trafen ausschließlich in Hamburg und Frankfurt ein, welche in Hessen in Teilen die argentinischen ersetzten. Dies geht aus dem "Marktbericht KW 33/22" der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) hervor. Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...