Der DAX hat die Marke von 12.000 Punkten nach unten durchbrochen. Oh Schreck, oh Schreck, die steigenden Kurse sind wieder weg! Erste Kommentare sprechen von keinem Erbarmen, das Mr. Market derzeit mit uns hat. Blinkende Pop-up-Nachrichten machen es nur noch schlimmer. Angst, Panik, Trauer. All das mischt sich unter die Gemüter der Investoren. Es ist quasi greifbar, wie groß die Angst ist. So, als würde Michael Myers hinter dem DAX stehen und wir könnten ihn atmen hören, während er sein Messer wetzt. ...

