HÖREN https://boersenradio.at/page/podcast/3409 Gregor Rosinger hat mit 9 Jahren seine erste Aktie gekauft, welche das war, verrät er im Podcast. Seit 1985 ist er als professioneller Investor tätig, hat 67 Unternehmen an die Börsen weltweit begleitet. Wir gehen die Zeitreise von Jim Rogers über Millennium und 9/11, über Lehman, Covid und Ukraine. Mit seinem Total Return Ansatz und zu keinem Zeitpunkt Fomo-Ängsten hat Rosinger eine ansehnliche Performance geschafft, was man am Rosgix-Index, bei dem unser Unternehmen erster Indexkalkulator war (jetzt Wiener Börse), seit Indexstart sehr gut ablesen kann. Mit der Salzburger VAS AG will der mehrfache Mittelstandsinvestor des Jahres auch heuer ein Unternehmen an die Wiener Börse bringen. ...

