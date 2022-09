(shareribs.com) London 30.09.2022 - Die erwartete Rezession in vielen Ländern hat die Ölpreise in den vergangenen Wochen nach unten gedrückt. Die OPEC+ Staaten wollen nun die Förderung erneut kürzen, um die Preise anzuheben. Seit Wochen ist in den USA eine schwächere Nachfrage nach Ölprodukten zu verzeichnen. Auch in China liegen die Importe von Rohöl unter dem Vorjahresniveau. Das hohe Preisniveau, ...

