Der Leitindex steigt gegen 09.15 Uhr um 0,42 Prozent auf 10'169,93 Punkte.Zürich - Zum Ende eines verlustreichen Quartals startet der Schweizer Aktienmarkt am Freitag zunächst versöhnlich in den Handel. Er stemmt sich damit gegen die negativen Vorgaben aus Übersee. Auf Wochensicht zeichnet sich damit ein knappes Plus ab. Derweil fallen die Monats- und Quartalsbilanz beide klar negativ aus. Weltweit haben die Finanzmärkte mit den Sorgen über eine Verlangsamung des...

