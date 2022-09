Bitcoin Kurs weiter unter 20.000 Dollar - Notenbanken im Blick

Am Krypto-Markt dominieren nach wie vor Sorgen rund um rasche Zinserhöhungen und die damit im Zusammenhang stehende Furcht vor einer Rezession. Ebenfalls im Blick behalten Börsianer die Entwicklungen durch die Bank of England, welche zur Wochenmitte den Kauf von Staatsanleihen mit langer Laufzeit ankündigte, um die "Funktionstüchtigkeit der Märkte wiederherzustellen". Eine Bitcoin-Einheit kostet am Freitagmorgen rund 19.500 Dollar und damit ein halbes Prozent mehr im Vergleich zum Vortag. Rezessionssorgen in den USA drosseln Risikoappetit Anleger dies- und jenseits des Atlantiks haben die globalen Zinssorgen nach wie vor im Blick. Nachdem sich einige US-Notenbanker in dieser Woche für weiterhin kräftige Zinsschritte aussprachen, beschäftigt Börsianer zusehends die Rezessionsfurcht. In der ersten Jahreshälfte schrumpfte die US-Wirtschaft. Im ersten Quartal des Jahres ging die Wirtschaftsleistung im Jahresvergleich um 1,6 Prozent, im zweiten Quartal um 0,6 Prozent zurück. Nach zwei Minusquartalen kann demnach von einer sogenannten "technischen Rezession" gesprochen werden. Bank of England interveniert wegen Pfund-Absturz - Einfluss auf Bitcoin denkbar Der zuletzt massive Kursrückgang beim Pfund Sterling könnte Anleger in Bitcoin bewegt haben. Die jüngste Intervention durch die Bank of England dürfte demnach ebenfalls weiter für Aufsehen sorgen. Der britische Währungshüter hatte zur Wochenmitte angekündigt, britische Staatsanleihen mit langlaufenden Zeiten aufkaufen zu wollen. Täglich sollen demnach fünf Milliarden Pfund in die Staatspapiere fließen, - insgesamt 13 Werktage lang. Somit besitzt das Notfallprogramm ein Volumen von 65 Milliarden Pfund. Nach der Ankündigung am Mittwoch konnten sich die Märkte für britische Staatspapiere auch wieder deutlich erholen.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.