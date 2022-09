LEGO, Jaguar Land Rover und MAN Energy diskutieren Ziele und Herausforderungen der intelligenten Fertigung auf der "ISG TechXchange: Smart Manufacturing" am 13. Oktober in München

Die Mehrheit der Produktionsunternehmen in Europa setzt auf intelligente Fertigung, um Nachhaltigkeit und Kosteneinsparungen zu erzielen so eine Studie der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein führendes, weltweit tätiges Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment.

Die Umfrage "ISG Global Smart Manufacturing Pulse 2022" ergab, dass für fast drei Viertel der Befragten in Europa (71 Prozent) Nachhaltigkeit eines der wichtigsten Ziele bei der Einführung intelligenter Fertigungstechnologien ist. Derselbe Prozentsatz der Befragten nannte Kosteneinsparungen als Hauptmotiv.

ISG wird die Ergebnisse der Umfrage auf der "ISG TechXchange: Smart Manufacturing" vorstellen, die am 13. Oktober im Sofitel Hotel München Bayerpost stattfindet.

"Unsere Forschung zeigt, dass Produktionsunternehmen in Europa stärker auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind, als ihre Pendants in Nordamerika", sagt Christian Decker, ISG-Partner und Smart Manufacturing Lead, als Gastgeber der Veranstaltung. "Während Nachhaltigkeit und Kosteneinsparungen in Europa die wichtigsten Ziele sind, wollen die Industriefertiger in Nordamerika mit der intelligenten Fertigung eher den Kundenservice, Markteinführungszeiten und den Umsatz verbessern. In Europa hingegen räumt unserer Untersuchung nach weniger als die Hälfte der Befragten diesen drei Kategorien höchste Priorität ein."

Im Mittelpunkt einer "Industry Spotlight"-Präsentation von Jesper Touboel, Vice President Operations bei LEGO, werden die Strategien stehen, die Nachhaltigkeit zu mehr als nur einem Buzzword bei der LEGO Group, dem weltweit größten Spielwarenunternehmen, gemacht haben.

Später wird Gianmarco Brunetti, Leiter Produkttransformation bei Jaguar Land Rover, über die Einrichtung eines datengestützten Betriebsmodells und die Nutzung digitaler Ansätze, um aus Daten Mehrwert zu erzeugen, berichten. Diese haben seinem Unternehmen dabei geholfen, mit veralteten Architekturen und isolierten Geschäftseinheiten fertigzuwerden sowie alle Beteiligten miteinander zu synchronisieren.

In einem weiteren Vortrag wird Ireneus Tomczyk, Group CIO und Senior Vice President von MAN Energy Solutions, auf die drei Dimensionen des Wandels Technologie, Menschen und Organisation eingehen und erläutern, wie diese für erfolgreiche Transformationen genutzt werden können.

Die ISG-Umfrage ergab darüber hinaus, dass europäische Produktionsunternehmen am meisten mit jenen Veränderungen zu kämpfen haben, die mit der Einführung oder dem Ausbau der intelligenten Fertigung einhergehen. Dies gaben 62 Prozent der europäischen Befragten an, gefolgt von der IT/OT-Integration (43 Prozent), technischen Altlasten (29 Prozent) sowie der Skalierbarkeit (24 Prozent).

"Die größten Herausforderungen für europäische Industrieunternehmen hängen untrennbar miteinander zusammen. Sie bestehen aus den wichtigsten Herausforderungen mit Blick auf Menschen, Prozesse und Technologie, wie sie bei jeder größeren Einführung neuer Technologien auftreten", sagt Decker. "Trotz dieser Herausforderungen berichten die europäischen Hersteller von erheblichen Fortschritten: 43 Prozent der europäischen Unternehmen gaben an, dass sie ihre Ziele im Bereich der intelligenten Fertigung erreicht haben. Das sind doppelt so viele wie in Nordamerika, wo es nur 22 Prozent sind."

Führende Vertreter von Rentschler Biopharma, Kyndryl und Schneider Electric werden ebenfalls an der Veranstaltung teilnehmen und über zahlreiche Themen sprechen: zum Beispiel über Erfahrungen mit der Umsetzung neuer Geschäftsmodelle für die Entscheidungsfindung im Unternehmen, die Einführung von Industrie 4.0 zur Unterstützung strategischer Dekarbonisierungs- und Nachhaltigkeitsziele sowie erfolgreiche Techniken für das Change-Management.

Die "ISG TechXchange: Smart Manufacturing" wird von Cognizant, Tech Mahindra, Kyndryl und Rosenberger OSI gesponsert. Der Technology Business Management (TBM) Councilist Mediensponsor.

Weitere Informationen und die Registrierung sind über die Veranstaltungs-Website möglich.

