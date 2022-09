Bis April 2023 soll die Anlage komplett in Betrieb sein. Sie befindet sich an einem Logistikzentrum in Rackwitz nahe Leipzig und dürfte zu den größten Photovoltaik-Parkplatzanlagen in Deutschland gehören.Einen wichtigen Meilenstein hat die Mosolf Group an ihrem Compound im sächsischen Rackwitz erreicht: Sie nahm den ersten Teilabschnitt der geplanten Photovoltaik-Parkplatzüberdachung mit insgesamt mehr als 16 Megawatt Leistung in dieser Woche offiziell in Betrieb. Im zweiten Quartal 2023, genauer im April, soll die Anlage komplett am Netz sein und wird dann wohl die größte ihrer Art bislang in ...

