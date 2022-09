Tilburg (NL) (ots) -- Strategisch wichtiger Verkehrsknotenpunkt für einen der wichtigsten Transportkorridore in Norddeutschland- Wichtiger Schritt für fossilfreien Straßengütertransport von und zum Hamburger Hafen, nach Skandinavien und NordosteuropaRolande, Pionier und Marktführer für den Aufbau von Infrastrukturen für Lkw-Flüssigerdgas und Bio-LNG in den Niederlanden, hat heute eine LNG-Tankstation mit zwei LNG-Zapfsäulen in Hamburg in der Maldfeldstraße 23 eröffnet. Die ehemalige Tankpool24-Station befindet sich an einem strategisch wichtigen Transportkorridor für Warenlieferungen nach Skandinavien, Nordosteuropa und den An- und Abtransport von Containern im Hamburger Hafen. Mit dem Standort Hamburg baut Rolande sein öffentliches LNG-Tankstellennetz in Deutschland weiter aus.Die öffentliche 24/7-Selbstbedienungstankstelle verfügt über zwei LNG-Zapfsäulen. Sie trägt maßgeblich dazu bei, LNG als umweltfreundlichen Treibstoff zu etablieren. Durch die geräumige Ein- und Ausfahrt ist die Tankstelle optimal für Schwerlastwagen dimensioniert. Die futuristische Architektur der Tankstelle ist funktionell an die Anforderungen von CNG-/LNG-Lkws angepasst. Mit seinen Tankstellen leistet Rolande einen wichtigen Beitrag zum derzeit bestehenden LNG-Netz in Deutschland, das aktuell 135 öffentliche Tankstellen beinhaltet (Angaben der Deutschen Energie Agentur DENA (https://www.dena.de/themen-projekte/projekte/mobilitaet/lng-taskforce-und-initiative-erdgasmobilitaet/)). Zudem fungiert Rolande als wichtiger Partner für Transportunternehmen, die auf hochkalorisches CNG (CNG+), LNG oder Bio-LNG wechseln wollen.Mit der Eröffnung der Tankstelle in Hamburg macht Rolande Fortschritte beim Aufbau eines europaweiten LNG-Netzes. In den Niederlanden und Belgien hat das Unternehmen bereits eine vollständige Abdeckung erreicht und auch in Deutschland sind bis Ende des Jahres weitere Standorte geplant. Um die Verfügbarkeit von LNG und Bio-LNG für Transportunternehmen weiter zu optimieren, setzt Rolande seinen Wachstumskurs fort und investiert kontinuierlich in Tankstationen in den drei Ländern."Hamburg markiert einen Meilenstein für Rolande, Flüssigerdgas für alle Lkws an strategischen Verkehrsknoten verfügbar zu machen", sagt Jolon van der Schuit, CEO des LNG-Pioniers Rolande. "LNG ist ein wichtiger Schritt in Richtung nachhaltiger und gleichzeitig wirtschaftlicher Kraftstoff. Sobald emissionsfreies Bio-LNG in ausreichenden Mengen zur Verfügung steht, wird Rolande diesen zu 100 Prozent biologischen Kraftstoff an allen seinen Stationen anbieten."Staatliche FörderungIn Deutschland wird die Verwendung von CNG und LNG staatlich gefördert. So sind Lkws, die mit komprimiertem oder verflüssigtem Erdgas betrieben werden, bis 31. Dezember 2023 von der deutschen Straßenmaut befreit. Das spart Betreibern pro gefahrenem Kilometer bis zu 18,7 Cent an Straßenbenutzungsabgaben.Bio-LNGBio-LNG wird aus zertifizierten Abfällen wie organischen Haushaltsabfällen, Schlamm, Dung oder landwirtschaftlichen Abfällen gewonnen und ist ein zu 100 Prozent biologischer Kraftstoff. Er ist emissionsarm und klimafreundlich. Gleichzeitig hat er eine hohe Energiedichte und kann dazu beitragen, Emissionen im Verkehr zu senken und Klimaschutzziele zu erreichen. Bei Bio-LNG handelt es sich um ein verflüssigtes Bio-Methan oder ein verflüssigtes, synthetisch erzeugtes Methan. Dies weist dieselben chemischen Eigenschaften wie LNG auf, verursacht jedoch weitaus geringere CO2-Emissionen. Gerade im Vergleich zu einem Diesel-Lkw fallen die NOx- und Partikelemissionen deutlich niedriger aus. Durch die Verwendung von Biogas können so bis zu 100 Prozent CO2 eingespart werden. Rolande arbeitet kontinuierlich daran, den Anteil an Bio-LNG zu erhöhen - mit der Vision, 100 Prozent Bio-LNG anzubieten.Hochauflösendes Bildmaterial finden Sie hier. (https://we.tl/t-N0nzeLBpCM)Über RolandeRolande feierte im Jahr 2020 sein 15-jähriges Bestehen. Im Laufe seiner Konzerngeschichte war Rolande maßgeblich daran beteiligt, das verflüssigte, tiefkalte Erdgas LNG als Kraftstoff für den Straßengütertransport zu etablieren und die Anwendungsmöglichkeiten stetig weiter auszubauen. Dazu gehört beispielsweise die Entwicklung von Bio-LNG, das aus organischem Bio-Material vollständig klimaneutral produziert werden kann.Rolande entwickelt, baut und betreibt ein eigenes Netz von LNG-Tankstellen in Europa und konzentriert sich dabei ausschließlich auf LNG und Bio-LNG. Aktuell verfügt Rolande über die größte Anzahl von LNG-Standorten in den Niederlanden. Mit der Einführung eines LNG-Tankstellennetzes in Deutschland setzt Rolande einen wichtigen Schritt zum Ausbau eines europäischen LNG-Tankstellennetzwerks. Weitere Informationen unter https://rolandelng.de/.Pressekontakt:Havana Orange GmbHCaroline Hagen-Kellerer / Stefan EhgartnerHofmannstr. 54D-81379 Münchenrolande@havanaorange.deTel +49 - 89 - 9 21 31 51-16Original-Content von: Rolande LNG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165584/5333650