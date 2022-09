RIO DE JANEIRO (dpa-AFX) - In der letzten TV-Debatte vor der Präsidentenwahl in Brasilien haben sich der rechte Amtsinhaber Jair Bolsonaro und der Ex-Staatschef und linke Favorit Luiz Inácio Lula da Silva einen heftigen verbalen Schlagabtausch geliefert. "Er will mit mir über korrupte Banden sprechen? Er sollte in den Spiegel schauen", sagte Lula, wie beim brasilianischen Fernsehsender TV Globo in Rio de Janeiro in der Nacht auf Freitag (Ortszeit) zu sehen war. "Lügner, Ex-Häftling, Verräter an der Nation", schoss Bolsonaro zurück.

Die Zeitung "Folha de S.Paulo" sah in ihrer Online-Ausgabe Lula als Punktsieger der Debatte. Der 76-Jährige, der das Land bereits von 2003 bis 2010 regiert hatte, führt in Umfragen mit einem zweistelligen Vorsprung vor Bolsonaro (67). Jüngsten Befragungen zufolge kann Lula bei der ersten Wahlrunde am 2. Oktober auf 48 Prozent der Stimmen kommen, Bolsonaro auf nur 31 Prozent. Auch in der Stichwahl deutet alles auf einen deutlichen Sieg von Lula hin.

In Brasilien wird am Sonntag nicht nur ein neuer Präsident gewählt. Auch über Abgeordnete, Senatoren und Gouverneure wird im größten Land Lateinamerikas abgestimmt. Ähnlich wie der ehemalige US-Präsident Donald Trump streut "Tropen-Trump" Bolsonaro immer wieder Zweifel am Wahlsystem und kündigte bereits an, eine Niederlage womöglich nicht anzuerkennen./mfa/DP/zb