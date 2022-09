Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zahlen zur deutschen Inflation weisen darauf hin, dass das Inflationsproblem noch nicht gelöst ist und jüngste Preissteigerungen bei Öl und Gas lassen zunächst auch kaum auf Entspannung hoffen, so die Analysten der Helaba.Zudem seien die Inflationsraten auch in anderen europäischen Ländern erheblich, sodass für die heute anstehende Frühschätzung der EWU-Teuerung mit einem erneuten Anstieg zu rechnen sei. Die monatliche Veränderung könnte aber hinter derjenigen in Deutschland und auch der Konsensschätzung zurückbleiben, weil hierzulande der Wegfall des Tankrabatts für einen kräftigen Sprung nach oben gesorgt hatte, was sich im europäischen Umfeld so nicht gezeigt hat, so die Analysten der Helaba. Der Rückgang der spanischen Inflation von 10,5% auf 9,3% (EU-harmonisiert) deute darauf hin. Auch abseitig der Energie- und Nahrungsmittelpreise bestehe Preisdruck, auch wenn in Spanien sogar die Kerninflation leicht gesunken sei. In Deutschland habe sich eine deutlich erhöhte Indikation ergeben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...