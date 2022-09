DJ MÄRKTE ASIEN/Tokio klar im Minus - Hongkong dreht ins Plus

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Verluste in unterschiedlichem Ausmaß haben die Börsen in Ostasien am Freitag verzeichnet. Deutliche Abschläge gab es in Japan und Australien, an den anderen Börsen ging es dagegen nur minimal nach unten. Die Wall Street musste erneut kräftig Federn lassen, weil die gängigen Ängste vor steigenden Zinsen und drohender Rezession für neue Verkaufswellen sorgten. Daneben drückte die Lage im Ukraine-Krieg auf die Stimmung, wo Russland die Annexion ukrainischer Territorien vollzieht.

In Japan ging es um 1,8 Prozent auf 25.937 Punkte am stärksten nach unten. Dass die Industrieproduktion im August besser ausfiel als erwartet, sorgte nicht für Erleichterung, zumal gute Konjunkturdaten eher die Straffungspolitik der Notenbanken befeuern, wie die Entwicklung an der Wall Street gerade erst zeigte. Eine Operation zum Kauf von Staatsanleihen durch die Bank of Japan entsprach im Umfang der vorhergehenden Aktion und half ebenfalls nicht.

Der südkoreanische Kospi notierte 0,7 Prozent leichter, wobei Technologie- und Internetaktien schwach tendierten. Laut den Analysten von Kiwoom Securities bremste der düstere Ausblick für US-Halbleiterunternehmen die Kaufbereitschaft. Am Montag bleibt die Börse wegen des Tags der Staatsgründung geschlossen.

Gut behauptet nach vorübergehenden Verlusten tendiert Hongkong im späten Geschäft mit 17.224 Zählern, wobei sich die Aktien von Immobilienentwicklern erholen, nachdem die chinesische Notenbank Städten mehr Spielraum für niedrigere Hypothenzinsen gibt. Der Sektor war zwei Handelstage lang abgestraft worden. Die Analysten von Cinda International rechnen mit weiterer Marktschwäche angesichts der weltweiten Wirtschaftsperspektiven, der Pandemie und der anhaltenden Immobilienkrise. Sie sehen ein Rückschlagrisiko für den HSI in den kommenden Wochen bis 16.473 Punkte.

In Schanghai war im Vorfeld der "goldenen Woche", der Nationalfeiertage, die Tendenz knapp behauptet. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe ist gegenüber dem Vormonat gestiegen und besser als erwartet ausgefallen. Dabei rückte er wieder knapp in den Expansion anzeigenden Bereich vor. Der Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe sank dagegen, verharrte aber noch im Expansionsbereich.

Der australische Markt sackte um 1,2 Prozent ab. Alle Sektoren außer Energie und Rohstoffe schlossen im Minus.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.474,20 -1,2% -13,0% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 25.937,21 -1,8% -8,2% 08:00 Kospi (Seoul) 2.155,49 -0,7% -27,6% 08:00 Schanghai-Comp. 3.024,39 -0,6% -16,9% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.223,70 +0,3% -26,8% 10:00 Taiex (Taiwan) 13.424,58 -0,8% -26,3% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.106,35 -0,3% -0,4% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.400,36 +0,2% -10,8% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:19 Uhr % YTD EUR/USD 0,9823 +0,1% 0,9818 0,9824 -13,6% EUR/JPY 141,75 -0,1% 141,85 141,69 +8,3% EUR/GBP 0,8798 -0,3% 0,8827 0,8793 +4,7% GBP/USD 1,1163 +0,4% 1,1123 1,1171 -17,5% USD/JPY 144,34 -0,1% 144,48 144,30 +25,4% USD/KRW 1.430,30 +0,0% 1.429,91 1.430,30 +20,3% USD/CNY 7,0897 -0,5% 7,1250 7,0908 +11,5% USD/CNH 7,0869 -0,1% 7,0966 7,0875 +11,5% USD/HKD 7,8498 +0,0% 7,8497 7,8498 +0,7% AUD/USD 0,6505 +0,1% 0,6499 0,6505 -10,4% NZD/USD 0,5728 -0,0% 0,5728 0,5728 -16,1% Bitcoin BTC/USD 19.542,87 +0,6% 19.433,17 19.533,16 -57,7% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,55 81,23 +0,4% +0,32 +15,9% Brent/ICE 88,90 88,49 +0,5% +0,41 +20,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.673,47 1.660,80 +0,8% +12,67 -8,5% Silber (Spot) 19,14 18,83 +1,7% +0,32 -17,9% Platin (Spot) 876,70 868,50 +0,9% +8,20 -9,7% Kupfer-Future 3,45 3,43 +0,4% +0,01 -22,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

September 30, 2022 03:49 ET (07:49 GMT)

