FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für H&M nach Zahlen von 125 auf 100 schwedischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Textilkonzern habe in den vergangenen Jahren mit einer Reihe externer Ereignisse wie Covid, der Boykott der Marke in China und die Schließung von Läden in Russland infolge des Ukraine-Kriegs zu kämpfen gehabt, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der eigentliche Kern des Problems sei jedoch die fehlende Preissetzungsmacht der als günstig geltenden Marke./tav/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2022 / 06:37 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / CET



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXSE0000106270