Mehr Umsatz, aber weniger Gewinn: Die Aktie des Sportartikelherstellers Nike (WKN: 866993) hatte bereits im Vorfeld der neuesten Geschäftszahlen um -3,4% nachgegeben und ist dann gestern nach US-Börsenschluss um -9,4% auf 86,41 US$ abgestürzt. Ist kein Ende der seit Jahresbeginn anhaltenden Talfahrt in Sicht? Nike mit Hauptsitz in Beaverton im US-Bundesstaat Oregon ist der weltgrößte Sportartikelhersteller vor den beiden deutschen Herausforderern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...