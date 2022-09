Im 1. Halbjahr 2022 erreichte die Voquz Labs Group einen um 30 Prozent höheren Umsatz von 1,804 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum 1,387 Mio. Euro). Das EBITDA steigt ebenso um 30 Prozent oder 20.000 Euro und liegt zum Halbjahr bei 89.000 Euro. Das EBIT liegt zum Halbjahr bei -90.000 Euro, (Vorjahr -57.000 Euro) Das Umsatz der an der Wiener Börse gelisteten Voquz Labs AG liegt zum Halbjahr bei 1,576 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum 1,167 Mio. Euro), das EBITDA bei 230.000 Euro (vs. 106.000 Euro) und das EBIT ist im Plus bei 94.000 Euro (gegenüber -20.000 Euro). Die Voquz Labs AG habe sich somit auch im 1. Halbjahr 2022 "plangemäß weiterentwickelt", wie das Unternehmen betont. "Wie in den Vorjahren erwarten wir ein starkes 2. Halbjahr, die Entwicklungen bis zum heutigen Tag ...

