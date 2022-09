EQS-News: adesso SE / Schlagwort(e): Personalie

Bevorstehender Wechsel im Aufsichtsrat der adesso SE: Prof. Dr. Gottfried Koch legt Amt Ende September 2022 nieder / Stefanie Kemp als Ersatzmitglied vorgeschlagen Prof. Dr. Gottfried Koch (71) hat Aufsichtsrat und Vorstand der adesso SE mitgeteilt, dass er sein Amt als Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft mit Wirkung zum 30.09.2022 niederlegt. Prof. Dr. Koch gehört dem Gremium seit dem 04.06.2013 an und hat wichtige Entscheidungen im Rahmen der Unternehmensentwicklung wie zum Beispiel die Umwandlung in eine europäische Aktiengesellschaft (SE), Kapitalerhöhungen zur Wachstumsfinanzierung und zahlreiche strategische Akquisitionen im Aufsichtsrat beraten, geprüft und mitgetragen. Damit hat er erheblichen Anteil am erfolgreichen Ausbau des Konzerns zu einem der führenden IT-Dienstleister in Europa. Vorstand und Aufsichtsrat der adesso SE danken Prof. Dr. Koch für seine langjährige, vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Als Nachfolgerin soll Stefanie Kemp (58) in den Aufsichtsrat der adesso SE einziehen. Um zunächst das Gremium auf die nach der Satzung vorgesehene Anzahl seiner Mitglieder zu vervollständigen, werden Aufsichtsrat und Vorstand gemäß Aktiengesetz die gerichtliche Ersatzbestellung von Stefanie Kemp zum 02.01.2023 in die Wege leiten. In der für Anfang Juni 2023 geplanten ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft ist sodann die Wahl von Stefanie Kemp durch die Aktionäre vorgesehen. Der Aufsichtsrat freut sich sehr, innerhalb kurzer Zeit mit Stefanie Kemp eine hervorragend qualifizierte Kandidatin für das Amt gewonnen zu haben. Stefanie Kemp hat ihre Wurzeln im Gesundheitswesen und der Pharmaindustrie und spezialisierte sich in diesen Branchen früh auf die Informationstechnologie. Ihre Schwerpunkte sind die Transformation, Innovation und Digitalisierung von Unternehmen. Die in Düsseldorf lebende Managerin ist seit September 2022 als Chief Transformation Officer (CTO) Mitglied des Vorstands der Sana Kliniken AG und darüber hinaus im Aufsichtsrat der FinBot AG, Meerbusch, sowie im Familienbeirat der BJB GmbH & Co. KG, Arnsberg, aktiv. Zuvor war Kemp Deutschlandchefin beim US-amerikanischen Softwareunternehmen Oracle und Chief IT Officer bei mehreren Finanzdienstleistern, bei weltweit agierenden Familienunternehmen und Chief Digital Officer (CDO) beim Energiekonzern RWE/innogy SE. Sie passt somit mit ihrem Kompetenzprofil und umfassendem Technologie- und Branchen-Know-how ideal zu den Anforderungen der stark wachsenden adesso Group.

adesso Group

Die adesso Group ist mit über 6.800 Mitarbeitenden und einem erwarteten Jahresumsatz 2022 von über 800 Millionen Euro eins der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, weiteren in Europa und der Türkei sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchenspezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2020 branchenübergreifend als bester Arbeitgeber seiner Größenklasse in Deutschland ausgezeichnet. Zudem gelang adesso erneut 2020 nach 2016 und 2018 die Erstplatzierung unter den IT-Arbeitgebern.

Kontakt:

Martin Möllmann

Head of Investor Relations

Tel.: +49 231 7000-7000

E-Mail: ir@adesso.de

