Wustermark (ots) -Gut und ausreichend zu schlafen ist Voraussetzung dafür, körperlich und seelisch gesund zu bleiben. Der Körper muss sich während des Schlafes regenerieren, davon hängen unsere Leistungsfähigkeit und unser Wohlbefinden ab. Das Immunsystem wird gestärkt, Hormone ausgeschüttet, im Gehirn werden Nervenzellen neu vernetzt, Zellen erneuern sich und Haut, Organe, Knochen und Gelenke können sich erholen.Um wohlig zu schlummern muss man gut und bequem liegen. Dazu brauchen wir passende Matratzen und Kissen. Das PURITAS Gesundheits- & Wohlfühlhaus aus Wustermark, ist der Spezialist für gesundes und körpergerechtes Liegen und Schlafen. Das mittelständige Unternehmen produziert individuell nach Körpermaßen angefertigte orthopädische Schlafsysteme.Nicht angepasste Matratzen führen zu nicht körpergerechtem LiegenIn Deutschland klagen 10 Millionen der 80 Millionen Einwohner über chronische Schlafstörungen und 60 Millionen schlafen nicht optimal. Häufige Ursachen für Schlafprobleme sind "herkömmliche Matratzen": Gängige Massenware, meist industriell angefertigte Kaltschaum-, Latex- und Federkernmatratzen in 3 bis 4 Härtegraden. Sie sind nicht an unseren Körper angepasst und können diverse Probleme verursachen. Vielen Menschen mit ungesundem Schlaf ist dies gar nicht bewusst, da die meisten Symptome und Beschwerden vor allem tagsüber auftreten. "Wenn man nicht optimal liegt, wird der Schlaf bei manchen Menschen unruhig. Durch zu geringe Druckentlastung entstehen Druckpunkte, welche die Durchblutung stören und sehr häufig zu Schmerzen und Verspannungen am nächsten Tag führen. Herkömmliche Matratzen sind im Beckenbereich zudem häufig zu weich und im Schulterbereich zu fest. Dadurch wird die Wirbelsäule gekrümmt und es entstehen Fehlstellungen und Fehlbelastungen u.a. in der Halswirbelsäule und der Lendenwirbelsäule", erläutert Robert Zeiß, Schlafexperte und Geschäftsführer der PURITAS GmbH.Rückenschmerzen oder Nackenbeschwerden am Morgen sollte man nicht einfach hinnehmen. Wer nachts ungesund liegt belastet die Wirbelsäule, wodurch die Bandscheiben schneller verschleißen. Neben Rückenbeschwerden verursachen unpassende Matratzen häufig auch Durchschlafprobleme, Kopfschmerzen, Durchblutungsstörungen und Schmerzen in Gliedmaßen und Hüfte.Individuell angefertigte SchlafsystemeJede PURITAS - Matratze ist eine Einzelanfertigung und wird perfekt an den Körperbau angepasst. Dazu werden die Kunden exakt vermessen und ein persönliches Liegedruckprofil erstellt. Anhand dieser Informationen fertigen die Schlafexperten von PURITAS die passgenaue Matratze, so dass Rücken, Wirbelsäule und Gelenke perfekt entlastet werden. Alle PURITAS Matratzen sind zu 100% "Made in Germany" und werden von Hand angefertigt. Die Wohlfühl-Matratze gibt es auch mit integrierter Oszillationsmassagefunktion zur Tiefenentspannung. Zum Service des PURITAS Gesundheits- und Wohlfühlhauses gehören attraktive Finanzierungsmöglichkeiten, sowie kostenfreie Lieferung, Aufbau und Entsorgung.