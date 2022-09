Ein Gebäude, in dem kein einziges Joule an Energie ungenutzt bleibt

Das finnische Energietechnologieunternehmen Oilon und das Energieunternehmen Helen haben mit ihrer gemeinsam entwickelten Wärmepumpenlösung den angesehenen The Heat Pump Award in der DecarBuilding-Serie gewonnen. Der Wettbewerb, der seit 2011 von der Europäischen Wärmepumpenvereinigung EHPA veranstaltet wird, zeichnet die innovativsten und energieeffizientesten Wärmepumpenprojekte auf dem Kontinent aus. Der Preis wurde am Mittwoch in Brüssel verliehen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220929005543/de/

Sales Manager Heli Liedes, Sales, Marketing Director Sami Pekkola and Chief Business Officer Martti Kukkola received the award in Brussels on Wednesday. (Photo: Business Wire)

Die Auszeichnung wurde für ein in der finnischen Hauptstadt Helsinki gebautes Apartmenthaus verliehen, in dem eine neuartige Wärmepumpenlösung implementiert wurde. Die Wärmepumpe wird zum Heizen und Kühlen des Gebäudes genutzt. Die Wärmequellen sind das Abwasser des Gebäudes, die Abwärme, die von den Kühlschränken und Kühlsystemen eines im Gebäude befindlichen Lebensmittelmarktes erzeugt wird, und Erdwärme. Wenn die erzeugte Wärmemenge den Verbrauch im Gebäude übersteigt, wird sie außerdem als Fernwärme in das Helen-Netz eingespeist.

"Nicht ein einziges Joule an Energie wird hier verschwendet", so Oilon Chief Business Officer Martti Kukkola

"Sogar die Energie, die bei der Toilettenspülung entsteht, wird genutzt."

Das einzigartige Konzept, das in Partnerschaft zwischen den Energieunternehmen entstanden ist, hat die Energieeffizienz und den Umweltschutz bei Neubauprojekten auf eine neue Ebene gehoben. Es ist das Ergebnis der geduldigen Produktentwicklungsarbeit von Oilon im Bereich der Wärmepumpentechnologie und von Oilon und Helen gemeinsam im Bereich der Abwärmenutzung.

Das Ziel der wechselseitigen Energieerzeugung und -nutzung ist die komplette Kohlenstoffneutralität bei der Erzeugung von Wärme und Kälte. Wärmepumpen haben hier eine große Rolle zu spielen.

"Auf dem Weg zu Kohlenstoffneutralität und Energieunabhängigkeit sind viele verschiedene Mittel erforderlich, von denen leistungsstarke Wärmepumpen zu den Besten gehören", so Kukkola

Eine intelligent reagierende Oilon ChillHeat-Pumpe ist das Herzstück der ebenfalls am Mittwoch in Brüssel ausgezeichneten Hybridlösung für die Kreislaufwirtschaft, welche in verschiedenen Teilen des Last- und Temperaturbereichs arbeiten kann.

"Der innovativste Aspekt ist, dass verschiedene Wärmequellen zu verschiedenen Zeiten des Jahres zusammen optimal und kohlenstoffneutral genutzt werden können", erklärt Kukkola.

Sowohl Oilon als auch Helen schätzen die Auszeichnung als Anerkennung für ihre Partnerschaft und für das äußerst aktuelle Problem der Entwicklung der Energieeffizienz.

"Investitionen in Technologien zur Nutzung von Energieeffizienz und Abwärme sind heute wichtiger denn je", so Sari Mannonen, Senior Vice President, Solutions Portfolio Department, Helen, und bedankt sich:

"Diese Anerkennung ist auch ein weiterer Beweis dafür, wie Partnerschaften zwischen Unternehmen neue Innovationen und Technologien gestalten können, um Energieunabhängigkeit zu erreichen", so Mannonen.

Anhänge

Image: Oilon's high-power heat pump

Image: EHPA awards gala in Brussels, 28 September 2022

Oilon

Oilon ist ein globales Unternehmen für Energie- und Umwelttechnologie, das 1961 gegründet wurde und sich in Familienbesitz befindet. Oilon ist spezialisiert auf Energie- und Umwelttechnologie mit Schwerpunkt auf industriellen Wärmepumpen und Kältemaschinen, Erdwärmepumpen sowie Brennern und Verbrennungssystemen. Oilon führt eine kontinuierliche Produktentwicklung durch, um die Energieeffizienz zu verbessern, Emissionen zu reduzieren und Lösungen auf der Grundlage erneuerbarer Energiequellen zu gestalten.

Oilon hat einen Umsatz von 70 Millionen Euro und beschäftigt 380 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Unternehmen hat Produktionsstätten in Finnland, den Vereinigten Staaten und China sowie Vertriebsbüros in Brasilien und Deutschland. Außerdem verfügt Oilon über ein internationales Vertriebsnetz mit 70 Händlern.

Helen Ltd

Helen Ltd. hilft mehr als 550.000 Kunden in Finnland, ihren Alltag ein wenig einfacher zu gestalten. Neben Wärme, Kälte und Strom bieten wir Lösungen für regionale und erneuerbare Energie, intelligente Gebäude und elektrischen Transport. Wir entwickeln ein intelligentes, kohlenstoffneutrales Energiesystem, das es jedem ermöglicht, Energie umweltschonend zu erzeugen, zu nutzen und zu sparen. Unser Ziel ist es, bis 2030 eine 100%ige Kohlenstoffneutralität bei der Energieerzeugung zu erreichen. Lassen Sie uns unsere Kräfte bündeln und die Möglichkeiten einer neuen Energieära in die Tat umsetzen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220929005543/de/

Contacts:

Weitere Informationen

Martti Kukkola, Chief Business Officer

martti.kukkola@oilon.com

Tel.: +358 400312060

Sari Mannonen, Senior Vice President, Solutions Portfolio Department, Helen

sari.mannonen@helen.fi

Tel.: +358 452651345