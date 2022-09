München (ots) -Der Termin für eines der größten Sportereignisse 2023 in Deutschland steht fest: Der LIQUI MOLY Motorrad Grand Prix Deutschland findet vom 16. bis 18. Juni auf dem Sachsenring bei Chemnitz statt. Damit gehen die Stars der MotoGP rund um Marc Marquez und Fabio Quartararo zu dem gewohnten Termin Mitte Juni auf dem Traditionskurs an den Start. Erstmals gibt es im kommenden Jahr zwei MotoGP-Rennen auf dem Sachsenring: Vor dem Grand Prix am Sonntag wird am Samstag ein Sprintrennen ausgetragen. Tickets für das Motorsport-Highlight gibt es bereits ab 29 Euro online unter adac.de/motogp."Der LIQUI MOLY Motorrad Grand Prix hat in diesem Jahr mit einer Rekordkulisse bewiesen, dass er Deutschlands Motorsportevent Nr. 1 ist. Wir freuen uns auf den 25. Grand Prix auf dem neuen Sachsenring im kommenden Jahr, der zum traditionellen Termin Mitte Juni stattfinden wird. Mit neuen Ticketangeboten machen wir den Motorrad Grand Prix noch attraktiver, insbesondere für Familien", sagt ADAC Sportpräsident Dr. Gerd Ennser.Der deutsche MotoGP-Lauf war in diesem Jahr einer für die Geschichtsbücher. Weltmeister Quartararo beendete die Siegesserie des abwesenden Superstars Marquez, zudem wurden auf der Strecke und auf den Tribünen Rekorde gebrochen. Insgesamt 232.202 Zuschauer bei Deutschlands größtem Sportevent verwandelten den Sachsenring in einen wahren Hexenkessel.Im kommenden Jahr wird der schon am Freitag mit dem neuen "Friday-for-all"-Ticket interessanter. Das Ticket kostet 29 Euro und ermöglicht den Inhabern am Freitag Zugang zum Stehplatzbereich und auf alle verfügbaren Tribünenplätze. Auch Familien profitieren: Kinder unter 14 Jahren haben gratis Zugang in die Stehplatzbereiche. Beim neu eingeführten Kindertribünenticket für Fans unter 14 Jahren gibt es im Vorverkauf 50 Prozent Rabatt für die Tribünen T2, T4, T7 und T13. Dieses Angebot gilt für die Ticket-Kategorien Platin (Drei-Tages-Ticket) und Gold (Samstag/Sonntag). Erstmals im Angebot ist das Flex-Ticket mit freier Sitzplatzwahl am Freitag, einem Sitzplatz am Samstag für die Qualifyings und das Sprintrennen auf der Dekra-Tribüne T13 und am Sonntag auf der Honda-Tribüne T7.Karten sind im Online-Ticketshop unter adac.de/motogp, telefonisch über die Hotline 03723/8099111 oder per Mail an info@sachsenring-event.de erhältlich.Pressekontakt:ADAC e.V.Oliver Runschke, T +49 89 76 76 69 65, E-Mail oliver.runschke@adac.deKay-Oliver Langendorff, T +49 89 76 76 69 36, E-Mail kay.langendorff@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/5333846